Freilichtmuseum will sich aus den Schulden kämpfen

Der Bad Sobernheimer Besuchermagnet bekommt Unterstützung und Entlastung durch Land und Stiftungsträger. Trotz hoher Schulden ist der Ausblick in die Zukunft positiv. Dieses Jahr feiert die Einrichtung ihren 50. Geburtstag.

Das Rheinland-Pfälzische Freilichtmuseum steckt finanziell noch immer in der Klemme. Dies zeigt der Haushaltsplan, der in der Sitzung des Stiftungsrats vorgestellt wurde. „Die wirtschaftliche Situation des Museums lässt sich nach wie vor nur als prekär bezeichnen“, heißt es dort. Der Haushalt 2024 habe nur mit einer Sonderzuwendung des Landes in Höhe von 200.000 Euro – bis dahin waren alljährlich 238.000 Euro vom Land gekommen – und mit einer Erhöhung der Eintrittsgelder dargestellt werden können.

Doch es gibt Licht am Horizont. Denn das Land hat zugesagt, die institutionellen Fördermittel dauerhaft um jährlich 250.000 Euro auf 488.000 Euro zu erhöhen, wie Bürgermeister Uwe Engelmann (SPD) berichtete, der zugleich Vorsitzender des Stifungsrats ist. Die Erhöhung der Eintrittsgelder bringen nach seinen Angaben ein Einnahmenplus von rund 45.000 Euro.

Mehr Geld vom Land, höhere Eintrittspreise

Außerdem haben Kreis, Verbandsgemeinde Nahe-Glan und Stadt Bad Sobernheim ihre Stiftungseinlagen erhöht – Stadt und VG jeweils um 6000 Euro auf 66.000 Euro und der Kreis, der einen Anteil von 50 Prozent hält, um 12.000 Euro auf 132.000 Euro. Dies war eine der Vorgaben des Landes für den höheren Zuschuss und laut Engelmann auch „Konsens in allen Gremien“. Die zweite Vorgabe ist ein Entschuldungskonzept für das Museum, das mit Investitions- und Kassenkrediten hoch verschuldet ist.

Allerdings gibt es auch da eine positive Entwicklung. Summierten sich die Kassenkredite Ende 2023 noch auf 857000 Euro plus Investitionskredite in Höhe von 230.000 Euro, sind die Schulden inzwischen schon etwas gesunken, wie Engelmann darstellte. Ende 2024 lagen die Investitionskredite bei rund 208.000 Euro, und Ende 2025 sollen es nur noch 189.000 Euro sein.

i Gebäude aus unterschiedlichen Regionen und Epochen sind in Bad Sobernheim zu sehen. Museum/Leon C. J. Hermann. Leon C. J. Hermann

Die Kassenkredite bei der VG Nahe-Glan betragen aktuell noch rund 670.000 Euro und sollen jährlich um mindestens 75.000 Euro abgebaut werden. Nur mit diesem Tilgungsmodus sei eine Reduzierung der Schuldenlast in einem überschaubaren Zeitraum von zehn bis zwölf Jahren machbar. Dazu sollen vorrangig die höheren Eintrittsgelder verwendet werden. 2024 könnten laut Engelmann sogar voraussichtlich mehr als die 75.000 Euro abgebaut werden.

„Es ist keine Frage, dass der Fortbestand des Museums gesichert ist.“

Stiftungsratsvorsitzender Uwe Engelmann

Er spricht durch die Maßnahmen von einer positiven Wendung, alle hätten dazu beigetragen, die Haushaltssituation zu konsolidieren. „Es ist auch keine Frage, dass der Fortbestand des Museums gesichert ist“, sagte er und betonte: „Mir ist nicht bange vor der Zukunft“. Es werde gelingen, durch das Gesamtkonzept die aufgelaufenen Schulden sukzessive abzubauen.

Kassensystem hilft bei Einsparungen

Ein Baustein, der weitere Einsparungen bringt, soll dabei voraussichtlich ab 2026 der Umstieg auf ein neues Kassensystem sein. Die Abwicklung von Rechnungsverwaltung, Buchhaltung und Personalverwaltung kann dann ein Steuerberater übernehmen. Bisher läuft das alles über die VG-Verwaltung, deren Aufwand mit rund 76.000 Euro zu Buche schlägt. „Wir glauben, dass wir etwa die Hälfte durch die Veränderungen einsparen können“, schätzt Engelmann. Rund 1400 Belege würden jedes Jahr abgerechnet, und es werde gelingen, dadurch schlankere und kostengünstigere Prozesse zu bekommen.

„Wir sind als öffentliche Verwaltung und die Doppik gezwungen, Kosten dort einzurechnen, die die Privatwirtschaft nicht hat“, erläuterte die Landrätin und stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende Bettina Dickes (CDU), warum die Kosten bei der Vergabe an einen Steuerberater deutlich niedriger sein können.

i Christian Kessel ist neuer Leiter des Museumsbauhofs. Er ist Nachfolger von Udo Kleindienst, der in den Ruhestand gegangen ist. Silke Jungbluth-Sepp

Der Stellenplan sieht unverändert neun Stellen vor. Neu im Team ist seit 1. Dezember Christian Kessel als Bauhofleiter. Der Tischler und Rehbacher Ortsbürgermeister ist 44 Jahre alt und hat sich seit seinem Zivildienst im Museum vor mehr als 20 Jahren genau diese Aufgabe gewünscht. Nun habe es geklappt und es gefalle ihm sehr gut, berichtete der motivierte 44-Jährige dem Stiftungsrat. Er ist Nachfolger von Udo Kleindienst, der nach 28 Jahren in den Ruhestand gegangen ist.

Steigende Besucherzahlen

Erfreulich haben sich 2024 laut Museumsleiterin Sabrina Hirsch die Besucherzahlen entwickelt. 42.128 Besucher kamen ins Freilichtmuseum, 1432 mehr als im Jahr 2023. Auch der Saisonstart 2025 sei sehr gut besucht gewesen. 539 Interessierte hatte es zur Auftaktveranstaltung Mitte März ins Museum gezogen, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert.