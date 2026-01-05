Zerreißprobe in Bad Kreuznach Freie Wähler: Neue Fraktion im Stadtrat – ohne Drumm Marian Ristow 05.01.2026, 14:55 Uhr

i Damals noch vereint, heute gibt es deutliche Risse: Jürgen Eitel (2. von links) hat die Fraktion der Freien Wähler, die er gemeinsam mit Herbert Drumm (Mitte) bildete, verlassen. Freie Wähler Bad Kreuznach

Eine Fraktion zerbricht und ersteht wieder auf – Herbert Drumm ist zwar noch Teil der Partei, der Fraktion der Freien Wähler im Bad Kreuznacher Stadtrat gehört er aber nun nicht mehr an. Und einen Landtagskandidaten stellt man hier auch nicht.

Bad Kreuznach/Birkenfeld. Die Freien Wähler kommen nicht zur Ruhe. Nach den bekannten Querelen auf Landesebene, im Fokus standen dabei unter anderem mit Herbert Drumm, der Landtagsabgeordnete der Partei aus Bad Kreuznach, und der inzwischen aus der Partei geworfene Bernhard Alscher, ehemaliger Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld, zwei Akteure aus der Region, folgt nun das nächste Kapitel.







