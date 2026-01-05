Freie Wähler: Neue Fraktion im Stadtrat – ohne Drumm

Eine Fraktion zerbricht und ersteht wieder auf – Herbert Drumm ist zwar noch Teil der Partei, der Fraktion der Freien Wähler im Bad Kreuznacher Stadtrat gehört er aber nun nicht mehr an. Und einen Landtagskandidaten stellt man hier auch nicht.
Bad Kreuznach/Birkenfeld. Die Freien Wähler kommen nicht zur Ruhe. Nach den bekannten Querelen auf Landesebene, im Fokus standen dabei unter anderem mit Herbert Drumm, der Landtagsabgeordnete der Partei aus Bad Kreuznach, und der inzwischen aus der Partei geworfene Bernhard Alscher, ehemaliger Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld, zwei Akteure aus der Region, folgt nun das nächste Kapitel.