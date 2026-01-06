Freie Wähler: Erwarten verantwortungsvollen Umgang

Die Freie-Wähler-Fraktion im Bad Kreuznacher ist tot, lang lebe die neue Fraktion der Freien Wähler. Warum die Freien Wähler in Bad Kreuznach für Wirbel sorgen und was hinter dem Bruch zwischen Jürgen Eitel und Herbert Drumm steckt.
Die Fraktion der Freien Wähler hat sich neu gegründet: Jürgen Eitel hat die Fraktion der Partei mit Birgit Ensminger-Busse neu formiert, zuvor hatte er die „alte“ Fraktion mit Herbert Drumm verlassen – wonach diese nicht mehr weiter bestehen konnte. Um als vollwertige Fraktion arbeiten zu können, bedarf es im Stadtrat zwei Mitglieder.