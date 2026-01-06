Kurioses in Bad Kreuznach Freie Wähler: Erwarten verantwortungsvollen Umgang Marian Ristow 06.01.2026, 15:00 Uhr

i Der Bad Kreuznacher Herbert Drumm (Mitte) sitzt für die Freien Wähler im Landtag. Mit dem Landesverband der Partei hat er gebrochen. Vier Jahre lang darf er keine offiziellen Ämter ausüben. Landtagsabgeordneter, nimmt an der Landtags-Sitzung zur Vorstellung des Doppelhaushaltes 2025/26 teil. Drumm hat den Austritt aus seiner Fraktion während der Haushaltssitzung bekannt gegeben. Die Freien Wähler werden angesichts des Rückzuges zweier Abgeordneter ihren Status als Fraktion in Kürze verlieren. +++ dpa-Bildfunk +++ Helmut Fricke. picture alliance/dpa

Die Freie-Wähler-Fraktion im Bad Kreuznacher ist tot, lang lebe die neue Fraktion der Freien Wähler. Warum die Freien Wähler in Bad Kreuznach für Wirbel sorgen und was hinter dem Bruch zwischen Jürgen Eitel und Herbert Drumm steckt.

Die Fraktion der Freien Wähler hat sich neu gegründet: Jürgen Eitel hat die Fraktion der Partei mit Birgit Ensminger-Busse neu formiert, zuvor hatte er die „alte“ Fraktion mit Herbert Drumm verlassen – wonach diese nicht mehr weiter bestehen konnte. Um als vollwertige Fraktion arbeiten zu können, bedarf es im Stadtrat zwei Mitglieder.







