Initiative hat große Bedenken Freie Bahn für Windräder im Soonwald? Kurt Knaudt 09.12.2025, 11:00 Uhr

i Die Augustfahrt des Soonwaldbusses führt im nächsten Jahr in den Binger Wald, der zum Soonwald gehört und deshalb im Mai 2022 schon einmal Ziel war. Damals erläuterte Dr. Willem Douw (links), der inzwischen einer der beiden stellvertretenden Vorsitzenden ist, den Gästen die Geschichte der Grube Amalienhöhe oberhalb von Waldalgesheim. Kurt Knaudt

Der neue Vorstand der Initiative Soonwald hat sich erstmals mit neuem Vorstand zum Stammtisch getroffen. Hier gab es Berichte zum Status quo, aber auch ein Anliegen: Offene Fragen will man im Gespräch mit Umweltministerin Katrin Eder klären.

Der 225. Stammtisch der Initiative Soonwald stand unter einem besonderen Stern: Es war der erste seit dem umfassenden Vorstandswechsel im November. Im voll besetzten Saal im Gasthaus Fennel in Daxweiler konnte Vorsitzende Angela Wenning dazu neben bekannten und neuen Gästen auch Matthias Heinl, den ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden, begrüßen, der den Umbruch begleitet hatte und über dessen Kommen sich alle sehr freuten.







