Freie Bahn für Windräder im Soonwald?

Der neue Vorstand der Initiative Soonwald hat sich erstmals mit neuem Vorstand zum Stammtisch getroffen. Hier gab es Berichte zum Status quo, aber auch ein Anliegen: Offene Fragen will man im Gespräch mit Umweltministerin Katrin Eder klären.
Lesezeit 2 Minuten
Der 225. Stammtisch der Initiative Soonwald stand unter einem besonderen Stern: Es war der erste seit dem umfassenden Vorstandswechsel im November. Im voll besetzten Saal im Gasthaus Fennel in Daxweiler konnte Vorsitzende Angela Wenning dazu neben bekannten und neuen Gästen auch Matthias Heinl, den ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden, begrüßen, der den Umbruch begleitet hatte und über dessen Kommen sich alle sehr freuten.