Trotz eines jährlichen Defizits von 800.000 Euro setzt die VG Lauterecken-Wolfstein auf bezahlbaren Badespaß. Warum Kinder und Menschen mit Behinderung jetzt noch stärker entlastet werden – und was sich 2026 ändert.
Lesezeit 2 Minuten
Die beiden Freibäder in der Verbandsgemeinde (VG) Lauterecken-Wolfstein belasten den VG-Haushalt mit einem jährlichen Defizit in Höhe von rund 800.000 Euro erheblich. Dennoch bleiben die Preise auf einstimmigen Beschluss des VG-Rates für das Rüllbergbad auf Homberger Gemarkung und das Königsbergbad in Wolfstein stabil.