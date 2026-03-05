Keine Erhöhung der Preise Freibäder der VG Lauterecken-Wolfstein bleiben günstig Roswitha Kexel 05.03.2026, 06:00 Uhr

i Die Eintrittspreise für die Freibäder Rüllberg (Foto) und Königsberg bleiben stabil. Besonderes Augenmerk wird bei der Preisgestaltung auf die Entlastung von Kindern und Jugendlichen sowie auf Menschen mit Behinderung gelegt. Roswitha Kexel

Trotz eines jährlichen Defizits von 800.000 Euro setzt die VG Lauterecken-Wolfstein auf bezahlbaren Badespaß. Warum Kinder und Menschen mit Behinderung jetzt noch stärker entlastet werden – und was sich 2026 ändert.

Die beiden Freibäder in der Verbandsgemeinde (VG) Lauterecken-Wolfstein belasten den VG-Haushalt mit einem jährlichen Defizit in Höhe von rund 800.000 Euro erheblich. Dennoch bleiben die Preise auf einstimmigen Beschluss des VG-Rates für das Rüllbergbad auf Homberger Gemarkung und das Königsbergbad in Wolfstein stabil.







Artikel teilen

Artikel teilen