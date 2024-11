Bad Sobernheim/Meisenheim Freibadsaison mit Licht und Schatten: Viele Besucher, aber auch Vandalismus, Technikprobleme und Personalnöte 17.10.2024, 11:00 Uhr

i Über die Probleme der Schwimmbadsaison 2024 diskutierten die Mitglieder des Werksausschusses mit dem Beigeordneten Ron Budschat (rechts) und Mitarbeitern der VG-Werke. Silke Jungbluth-Sepp. Jungbluth-Sepp Silke

Die Saison in den Freibädern von Bad Sobernheim und Meisenheim ist beendet. Gute Besucherzahlen, aber auch Probleme mit Vandalismus, Technik und Personalknappheit gehören zur Bilanz.

Viel Licht, aber auch ziemlich viel Schatten: Diese Beschreibung trifft die Bilanz der Schwimmbadsaison in den beiden Freibädern in Bad Sobernheim und Meisenheim ziemlich genau. Zum Licht zählt die Besucherzahl: In Meisenheim tauchten in diesem Sommer 33.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen