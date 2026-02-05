Kriminalfälle Kreis Kreuznach Freche Betrüger kassieren Goldbarren an der Haustür Robert Neuber 05.02.2026, 19:00 Uhr

i Vier Goldbarren im Wert von rund 250.000 Euro (hier ein Archivfoto) stahlen Betrüger in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach von einer 70-jährigen Frau. Sven Hoppe. Sven Hoppe/dpa

Als vermeintliche Polizisten konnten Betrüger bei einer älteren Dame in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach Gold im Wert von einer Viertelmillion Euro ergattern. Auch in der VG Kirner Land gab es betrügerische Telefonanrufe.

In einem Dorf der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach haben es Betrüger geschafft, von einer älteren Frau Gold im Wert von 250.000 Euro zu erschleichen. Der Ort wird von den Ermittlungsbehörden nicht bekannt gegeben, um das Opfer zu schützen. Wie von Polizei und Staatsanwaltschaft zu erfahren ist, hatte es in dem Wohnort der 70 Jahre alten Frau im Januar einen Polizeieinsatz gegeben.







