Im Brustkrebsmonat Oktober war zum ersten Mal eine Wandergruppe von Pinktrails zu Gast in Rheinhessen und absolvierte eine Hiwweltour. Neben mehreren Frauen nahmen auch drei Männer teil – eine Premiere.
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Zum ersten Mal war eine Wanderergruppe von Pinktrails zu Gast in Rheinhessen und absolvierte eine Hiwweltour, wobei die im kräftigen Rosa leuchtenden T-Shirts mit dem Motto „Wandern, Spenden, Aktiv gegen Brustkrebs“ wegen der kühlen Temperaturen zumeist unter wärmenden Jacken verborgen blieben.