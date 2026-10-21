Hiwweltour in Neu-Bamberg
Frauen machen mit Wanderung auf Brustkrebs aufmerksam  
Kathryn Pidan und Andriana Woodhead (zweite und dritte von rechts) haben die Initiative Pinktrails ins Leben gerufen, die zum er
Kathryn Pidan und Andriana Woodhead (zweite und dritte von rechts) haben die Initiative Pinktrails ins Leben gerufen, die zum ersten Mal in Rheinhessen eine Wanderung unternahm.
Christine Jäckel

Im Brustkrebsmonat Oktober war zum ersten Mal eine Wandergruppe von Pinktrails zu Gast in Rheinhessen und absolvierte eine Hiwweltour. Neben mehreren Frauen nahmen auch drei Männer teil – eine Premiere.

Lesezeit 1 Minute
Zum ersten Mal war eine Wanderergruppe von Pinktrails zu Gast in Rheinhessen und absolvierte eine Hiwweltour, wobei die im kräftigen Rosa leuchtenden T-Shirts mit dem Motto „Wandern, Spenden, Aktiv gegen Brustkrebs“ wegen der kühlen Temperaturen zumeist unter wärmenden Jacken verborgen blieben.
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