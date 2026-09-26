Frauen in der Loge? Das ist bei den Bad Kreuznacher Freimaurern nicht möglich. Mitglieder erklären warum.
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Frauen in der Loge? Das ist bei den Bad Kreuznacher Freimaurern „Die vereinigten Freunde an der Nahe“ nicht möglich. „Wir sind eine reine Männerloge“, erklärt Wilhelm Haupt, der bereits seit 15 Jahren Teil davon ist. „Und das wird auch so bleiben.“Der Grund: Zur übergeordneten Bundesloge „Zu den drei Weltkugeln“, der die Kreuznacher angehören, gehören ausschließlich Männerlogen.