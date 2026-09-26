Freimaurerei an der Nahe
Frauen bleibt der Zugang zur Loge in Kreuznach verwehrt
Frauen können bei den Bad Kreuznacher Freimaurern kein Mitglied werden. Das liegt an übergeordneten Strukturen. Zu besonderen An
Frauen können bei den Bad Kreuznacher Freimaurern kein Mitglied werden. Das liegt an übergeordneten Strukturen. Zu besonderen Anlässen wie dem Rosenfest, können allerdings die Partnerinnen der Brüder teilnehmen.
Wilhelm Haupt

Frauen in der Loge? Das ist bei den Bad Kreuznacher Freimaurern nicht möglich. Mitglieder erklären warum.

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Frauen in der Loge? Das ist bei den Bad Kreuznacher Freimaurern „Die vereinigten Freunde an der Nahe“ nicht möglich. „Wir sind eine reine Männerloge“, erklärt Wilhelm Haupt, der bereits seit 15 Jahren Teil davon ist. „Und das wird auch so bleiben.“Der Grund: Zur übergeordneten Bundesloge „Zu den drei Weltkugeln“, der die Kreuznacher angehören, gehören ausschließlich Männerlogen.
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