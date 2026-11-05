Geschenke-Shop in Guldental Frau Limbies: Ein Leben zwischen Deko und Kuriositäten Cordula Kabasch 05.11.2026, 20:00 Uhr

i Frau Limbies, wie sie auch genannt wird, in ihrem Refugium: Tanja Limbach betreibt in Guldental den Dekoshop „Limbies Lieblingsladen“. Seit der Eröffnung vor elf Jahren ist viel passiert, unter anderem ist der Laden vergrößert worden. Cordula Kabasch

Limbies Lieblingsladen und seine Besitzerin Tanja Limbach gehören in Guldental fast zum Kulturgut. Seit elf Jahren gibt es den Shop, gefeiert wird am 6. und 7. November. Wer Deko liebt, wird hier oft fündig. Kurioses passiert auch immer mal wieder.

Frau Limbies von „Limbies Lieblingsladen“ gehört in Guldental gewissermaßen zum Kulturgut – und ist nicht erst über Dorfgrenzen hinaus bekannt, seit sich ihre Töchter ihres Instagram-Accounts angenommen haben. „Mei Brill’, mei Dutt’“: So stellt sie sich in roter Regenjacke mit roten Äpfeln in ihren Instagram-Clips vor, wenn es Neues aus ihrem Deko-Geschäft gibt.







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