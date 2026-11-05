Limbies Lieblingsladen und seine Besitzerin Tanja Limbach gehören in Guldental fast zum Kulturgut. Seit elf Jahren gibt es den Shop, gefeiert wird am 6. und 7. November. Wer Deko liebt, wird hier oft fündig. Kurioses passiert auch immer mal wieder.
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Frau Limbies von „Limbies Lieblingsladen“ gehört in Guldental gewissermaßen zum Kulturgut – und ist nicht erst über Dorfgrenzen hinaus bekannt, seit sich ihre Töchter ihres Instagram-Accounts angenommen haben. „Mei Brill’, mei Dutt’“: So stellt sie sich in roter Regenjacke mit roten Äpfeln in ihren Instagram-Clips vor, wenn es Neues aus ihrem Deko-Geschäft gibt.