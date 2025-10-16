Wahrscheinlich Beziehungstat Frau in Bad Kreuznacher Mehrfamilienhaus getötet 16.10.2025, 14:13 Uhr

i Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit Bestandteil der Ermittlungen. Die Frau wurde wohl Opfer einer Beziehungstat. Robert Michael/dpa

Tragödie im Stadtsüden: Eine 66-Jährige wird tot in ihrem Zuhause aufgefunden. Die Polizei nimmt einen 69-Jährigen fest – doch was steckt hinter dieser schockierenden Tat?

Am Mittwoch ist eine 66-jährige Frau in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.„Nach derzeitigem Erkenntnisstand liegen Hinweise auf ein Gewaltdelikt im häuslichen Umfeld vor. Ein 69-jähriger Tatverdächtiger konnte durch die Polizei festgenommen werden.







