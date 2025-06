Nach intensiver Fahndung wurde ein 19-Jähriger in Löllbach festgenommen, der in Verdacht steht, eine Frau in Unkenbach (Donnersbergkreis) getötet zu haben.

In Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt am Donnerstag, 12. Juni, in Unkenbach (Donnersbergkreis) hat die Polizei einen 19-jährigen Tatverdächtigen in Löllbach festgenommen. Nach dem Mann wurde am Abend intensiv gefahndet. Zuvor berichtete die Polizei, dass ein 19-Jähriger im Verdacht stehe, am Donnerstagabend eine Frau getötet zu haben. Bei der Fahndung waren Polizeihubschrauber und Spezialkräfte im Einsatz. Die Polizei forderte die Menschen auf, nicht an den Mann heranzutreten, da er möglicherweise bewaffnet und in einem psychischen Ausnahmezustand sein könnte.

Nach einem telefonischen Hinweis nahmen Spezialkräfte den Verdächtigen kurz nach Mitternacht an einer Bushaltestelle in der Ortsmitte von Löllbach widerstandslos fest. Der 19-Jährige soll am Freitag einem Richter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zur Tat dauern weiterhin an. Aktuell können daher laut Polizei keine neuen Auskünfte erteilt werden.

Die Polizei ist weiterhin an Hinweisen interessiert. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.