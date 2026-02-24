Kandidaten für den Landtag Franz Preis: Ich weiß, was es heißt, Risiken zu tragen 24.02.2026, 06:00 Uhr

i Franz Preis Christoph Mattes

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Franz Preis tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 17 (Bad Kreuznach) für die Partei Bündnis 90/Die Grünen an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Preis in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.







