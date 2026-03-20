Der 58-jährige Bad Kreuznacher will als Direktkandidat der Grünen im Wahlkreis 17 den Sprung ins Mainzer Parlament schaffen. Im Gespräch erzählt er, wie er mit Anfang 20 seine eigene Firma gründete und was eine Berghütte mit all dem zu tun hat.
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Dass er bei der Landtagswahl am 22. März als Direktkandidat der Grünen ins Rennen geht, hätte Franz Preis noch vor einigen Jahren wohl selbst nicht gedacht. Denn bis 2012 engagierte sich der Bad Kreuznacher, der aus einem konservativen Haushalt stammt, für die CDU.