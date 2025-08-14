Wofür hat die Stadt Bad Kreuznach eigentlich noch Geld? Bis Ende Juli wollen die Stadtratsfraktionen nach der Haushaltssperre wieder eine neue Prioritätenliste erarbeiten. Spielraum gibt es dabei kaum.

Der Stadt ist das Geld ausgegangen. Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) und Kämmerer Thomas Blechschmidt (CDU) haben deshalb die Notbremse gezogen und eine Haushaltssperre verhängt. „Damit wir nicht Gefahr laufen, Geld auszugeben, das wir nicht haben“, wie Blechschmidt am Mittwochabend in der Sondersitzung des Finanzausschusses zur Haushaltsmisere und dem geplanten Investitionsprogramm der Stadt erläuterte. „Jede Maßnahme muss über die Finanzabteilung laufen.“

Von den 2,2 Millionen Euro Krediten, die die Aufsichtsbehörde ADD freigegeben hat, um Investitionen zu finanzieren, sind 1,5 Millionen bereits verausgabt. Kann die Stadt überhaupt noch Investitionen tätigen? Und wenn ja, welche? Auch die Zeit drängt, weil sonst möglicherweise zeitlich gebundene Fördermittel verloren gehen.

Beschlüsse am 26. und 28. August

Knapp zweieinhalb Stunden wurde im Finanzausschuss heftig darüber diskutiert. Entschieden wurde am Ende nichts. Die Beschlussvorlagen wurden auf Antrag der SPD-Fraktionsvorsitzenden Claudia Eider einmütig (bei vier Enthaltungen) vertagt. Jetzt soll erst noch einmal in den einzelnen Fraktionen darüber beraten und die Prioritätenliste bei den Investitionen, die Ende Juni vom Stadtrat beschlossen wurde, neu überarbeitet und angepasst werden.

i Ein Foto aus vergangener Zeit: Der Löwensteg wurde inzwischen entfernt. Gibt es einen Ersatz dafür? Auch diese Frage ist weiter offen, obwohl viele Stadtpolitiker dies in der Prioritätenliste ganz oben sehen. Harald Gebhardt

Entschieden werden soll dann darüber in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr am 26. August beziehungsweise im Stadtrat zwei Tage später. Der Kämmerer sagte zu, den Fraktionen dafür eine Liste an die Hand zu geben mit Ansätzen und Ausgaben, die bereits getätigt wurden, weil die Maßnahmen schon laufen – also Mittel, die bereits fest gebunden sind. Als Beispiel nannte er die Sirenenanlage für die Feuerwehr. Da kämen dieses Jahr sicher noch 600.000/700.000 Euro dazu.

Warten auf Kornmarkt-Scheck vom Land

Der OB bat die Fraktionen, bei ihren Beratungen „auch darüber nachzudenken, welcher Schaden entsteht, wenn wir eine Sache nicht machen“. Wie etwa beim Brandschutz für die Kita Matthäus. Wenn man das nicht bezuschusse und die Kita geschlossen werde, habe die Stadt dann viel höhere Kosten „an der Backe“. Viele der geplanten Investitionen sind wichtig und wünschenswert. Der Kämmerer wartet deshalb händeringend auf einen Brief aus Mainz, dass die zugesagten 5 Millionen Euro für den Ankauf des Sparkassengebäudes als neues Rathaus endlich überwiesen werden. Das würde die Situation wenigstens etwas entschärfen. „Dann können wir weiter agieren.“

„Wenn der Bahnhof in BME ein Jahrhundertprojekt ist, dann ist der Löwensteg ein Millenniumprojekt für die Kernstadt.“

Wilhelm Zimmerlin (Büfep)

Erwartungsgemäß standen die Themen Modernisierung des Bahnhofs Bad Münster am Stein-Ebernburg und der Löwensteg im Mittelpunkt der Diskussionen. Andrea Manz (Grüne) sprach beim Bahnhof von einem „Jahrhundertprojekt“. Es könne nicht sein, „dass die ADD uns da einen Strich durch die Rechnung macht“. Wilhelm Zimmerlin (Büfep) konterte prompt: „Wenn der Bahnhof in BME ein Jahrhundertprojekt ist, dann ist der Löwensteg ein Millenniumprojekt für die Kernstadt.“ Im Kreuznacher Süden leben mehr als 20.000 Bürger. Sie sind darauf angewiesen, einen sicheren Zugang zur Innenstadt zu haben. Dass man zwar bei der Landesregierung eine Ausnahmeregelung für das Bahnhofsprojekt beantragt habe, nicht aber auch für den Löwensteg, kritisierte Jörg Fechner (AfD). Zumal auch der Landesbetrieb Mobilität jetzt erklärt habe, dass beim geplanten Neubau der Ochsenbrücke ein Ersatz für den Löwensteg notwendig sei.

Kritik: Kernstadt wird vernachlässigt

Fechner und auch Kay Maleton (Faire Liste) sehen die Kernstadt und die Oststadtteile bei Investitionen in die Infrastruktur, in Straßen, Kitas oder Schulen, gegenüber dem jüngsten Stadtteil Bad Münster, in den seit 2014 Millionen geflossen seien, vernachlässigt. Zimmerlins leidenschaftliches Plädoyer für die Interessen der Bürger der Kernstadt stieß aber nicht nur auf Gegenliebe: CDU-Fraktionschef Manfred Rapp, der in Ebernburg lebt, fand es nicht gut, die verschiedenen Projekte gegeneinander auszuspielen. Ähnlich äußerte sich Juliane Rohrbacher-Staaden (Grüne).

Gegen BME-Bashing

Der stellvertretende Münsterer Ortsvorsteher Michael dal Magro (CDU) betonte, die CDU-Fraktion habe sich nie gegen einen Ersatz für den Löwensteg ausgesprochen und verwahrte sich gegen ein „BME-Bashing“. Zimmerlin glaubt, dass die Bahn das Projekt auch bei einem Ausstieg der Stadt trotzdem umsetzt: „Es wäre für die Bahn ein Armutszeugnis, wenn man das 30-Millionen-Projekt deshalb nicht macht, weil eine klamme Stadt, die finanziell aus dem letzten Loch pfeift, nicht 2 Millionen Euro Zuschuss gibt.“ Jürgen Locher (Linke) wiederum ist überzeugt, dass sich diese Investition lohne. Es zahle sich für den Städtetourismus der Zukunft aus. Es wäre ein Zugewinn für die Stadt insgesamt.