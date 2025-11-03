Bad Sobernheimer Schüler Fragerunde mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer 03.11.2025, 15:00 Uhr

i Die didaktische Koordinatorin Brigitte Sienz, Carina Möller von der ADD Koblenz, Konrektor Markus Kuproth, Ministerpräsident Alexander Schweitzer, Rektorin Katja Hahn und der pädagogische Koordinator Jochen Greif, Lehrer Christoph Schneider-Kledte sowie die Schüler stellten sich zum Erinnerungsfoto und gaben ein gutes Bild ab. Bernd Hey. Bernd Hey.

Schüler der Disibod-Realschule plus in Bad Sobernheim hatten die Gelegenheit, dem Ministerpräsidenten Fragen zu stellen und mit ihm zu diskutieren – unter anderem über Bildung, Wehrdienst und Energiepreise.

Große Ehre für die Schüler der Klassenstufen 8 bis 10 an der kooperativen Disibod-Realschule plus in Münchwiesen: Mit dem Kollegium erarbeiteten die Schüler in vier Themenblöcken 20 Fragen, mit denen sie in einer Diskussionsrunde Ministerpräsident Alexander Schweitzer „löcherten“.







