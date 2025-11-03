Bad Sobernheimer Schüler
Fragerunde mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer
Die didaktische Koordinatorin Brigitte Sienz, Carina Möller von der ADD Koblenz, Konrektor Markus Kuproth, Ministerpräsident Alexander Schweitzer, Rektorin Katja Hahn und der pädagogische Koordinator Jochen Greif, Lehrer Christoph Schneider-Kledte sowie die Schüler stellten sich zum Erinnerungsfoto und gaben ein gutes Bild ab.
Schüler der Disibod-Realschule plus in Bad Sobernheim hatten die Gelegenheit, dem Ministerpräsidenten Fragen zu stellen und mit ihm zu diskutieren – unter anderem über Bildung, Wehrdienst und Energiepreise.

Große Ehre für die Schüler der Klassenstufen 8 bis 10 an der kooperativen Disibod-Realschule plus in Münchwiesen: Mit dem Kollegium erarbeiteten die Schüler in vier Themenblöcken 20 Fragen, mit denen sie in einer Diskussionsrunde Ministerpräsident Alexander Schweitzer „löcherten“.

