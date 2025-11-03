Bad Sobernheimer Schüler: Fragerunde mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer
Schüler der Disibod-Realschule plus in Bad Sobernheim hatten die Gelegenheit, dem Ministerpräsidenten Fragen zu stellen und mit ihm zu diskutieren – unter anderem über Bildung, Wehrdienst und Energiepreise.
Große Ehre für die Schüler der Klassenstufen 8 bis 10 an der kooperativen Disibod-Realschule plus in Münchwiesen: Mit dem Kollegium erarbeiteten die Schüler in vier Themenblöcken 20 Fragen, mit denen sie in einer Diskussionsrunde Ministerpräsident Alexander Schweitzer „löcherten“.