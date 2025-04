Noch bis zum 7. April gibt es in der historischen Rathaushalle in Meisenheim eine Kunstausstellung. Vier Künstler aus der Region präsentieren ihre Werke.

Nur noch bis Montag, 7. April, ist die Kunstausstellung in der historischen Rathaushalle geöffnet. Gleich vier Künstler aus der Region präsentieren dort ihre unterschiedlichen Werke: Enna Barth, Janina Suckow, Beate Nolden und „Hahn im Korb“ Thomas Köhler.

„TomToxx“ alias Thomas Köhler zeigt in der Ausstellung die Vielfalt seiner Arbeitsweise. Er ist nicht auf einen bestimmten Stil oder ein besonderes Material festgelegt. Ob mit Airbrush, Pinsel, Spachtel, ob auf Leinwand, Holz, Blech oder irgendeinem alltäglichen Gegenstand – er arbeitet gern auf und mit ausgefallenen Untergründen. Und es entstehen ausdrucksstarke Werke dabei. Darüber hinaus präsentiert Köhler Metallkunst und Altes in neuem Licht.

Spiel mit Licht, Schatten und Stimmungen

Enna Barth experimentiert gern und arbeitet dabei in verschiedene Richtungen, was ihre Bilder auf beeindruckende Art und Weise widerspiegeln. Auch Beate Nolden bevorzugt Schwarz-Weiß bei ihren Fotografien. Sie liebt das Spiel mit Licht, Schatten und Stimmungen. „Die Bilder erzählen von stillen Momenten und der Schönheit im Unscheinbaren, mal in Schwarz-Weiß, mal in sanften Farben – aber immer mit Gefühl“, beschreibt sie ihre Arbeitsweise.

Janina Suckow ist stadtbekannt in Meisenheim, wo sie oft mit der Kamera unterwegs ist. Sie sagt: „Für mich ist Fotografie mehr als nur ein Bild. Sie erzählt eine Geschichte ohne Worte. Mit meiner Kamera fange ich besondere Augenblicke ein, mal sanft und natürlich, mal kraftvoll und ausdrucksstark, aber immer mit Herz und Verstand.“ Dies bestätigen Besucher der Ausstellung immer wieder beim Betrachten ihrer Bilder, in denen sie magische Momente des Alltags festhält.

Und weil Musik ja auch eine Form von Kunst ist, verbindet das Quartett zum krönenden Abschluss der Ausstellung beide Kunstrichtungen miteinander. Am heutigen Samstag ab 19 Uhr unterhalten die Livebands Cat Called Molly und Road to Amsterdam in der Rathaushalle. Und am morgigen Sonntag, gegen 16.30 Uhr, ist das Duo Umsuka mit Worldmusic dort zu Gast.