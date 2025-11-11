Gast bei Sobernheimer Runde: Foto eines Kunstwerks lieferte Anstoß zum Treffen
Gast bei Sobernheimer Runde
Foto eines Kunstwerks lieferte Anstoß zum Treffen
Die Sobernheimer Runde steht für besondere Gäste, die viel zu erzählen haben – so auch der bildende Künstler Dominik Schleicher.
Lesezeit 2 Minuten
Eine besondere Sobernheimer Runde war die 152. schon. Gerhard Engbarth, ihr Redakteur und Moderator, hatte den bildenden Künstler Dominik Schleicher eingeladen, von weit her. Was hat er mit Sobernheim, mit dem Naheland, zu schaffen? Da war man doch gespannt, wie Engbarth seinen Gast kennengelernt hat.