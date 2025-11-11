Gast bei Sobernheimer Runde Foto eines Kunstwerks lieferte Anstoß zum Treffen 11.11.2025, 16:00 Uhr

i Gerhard Engbarth (links) und Dominik Schleicher Wilhelm Meyer

Die Sobernheimer Runde steht für besondere Gäste, die viel zu erzählen haben – so auch der bildende Künstler Dominik Schleicher.

Eine besondere Sobernheimer Runde war die 152. schon. Gerhard Engbarth, ihr Redakteur und Moderator, hatte den bildenden Künstler Dominik Schleicher eingeladen, von weit her. Was hat er mit Sobernheim, mit dem Naheland, zu schaffen? Da war man doch gespannt, wie Engbarth seinen Gast kennengelernt hat.







