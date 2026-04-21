Tagung in Bad Kreuznach Foto-App für Rückfragen stößt bei Landwirten auf Kritik Josef Nürnberg 21.04.2026, 06:00 Uhr

i Gibt es im Rahmen der Agrarförderung Unstimmigkeiten, hilft Landwirten die Lea-Foto-App Rheinland-Pfalz. Bei der Mitgliederversammlung und Delegiertentagung des Bauern- und Winzerverbandes an Nahe und Glan stieß die App nicht bei allen auf Begeisterung. Josef Nürnberg

Bei einer Versammlung des Bauern- und Winzerverbandes an Nahe und Glan stößt eine Foto-App im Rahmen der Agrarförderung auf Kritik. Bietet die Software wirklich die erhoffte Erleichterung? Und: Wie steht es um die Zukunft des Weines?

Bei der Mitgliederversammlung und Delegiertentagung des Bauern- und Winzerverbandes an Nahe und Glan und des Weinbauverbandes Nahe sorgte der Fachvortrag von Astrid Schumm, Mitarbeiterin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz, zum Thema des Antragsverfahrens zur flächenbezogenen Agrarförderung 2026, insbesondere die Neuerungen der Lea-Foto-App, für Diskussionsstoff.







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