Tagung in Bad Kreuznach
Foto-App für Rückfragen stößt bei Landwirten auf Kritik
Gibt es im Rahmen der Agrarförderung Unstimmigkeiten, hilft Landwirten die Lea-Foto-App Rheinland-Pfalz. Bei der Mitgliederversa
Gibt es im Rahmen der Agrarförderung Unstimmigkeiten, hilft Landwirten die Lea-Foto-App Rheinland-Pfalz. Bei der Mitgliederversammlung und Delegiertentagung des Bauern- und Winzerverbandes an Nahe und Glan stieß die App nicht bei allen auf Begeisterung.
Josef Nürnberg

Bei einer Versammlung des Bauern- und Winzerverbandes an Nahe und Glan stößt eine Foto-App im Rahmen der Agrarförderung auf Kritik. Bietet die Software wirklich die erhoffte Erleichterung? Und: Wie steht es um die Zukunft des Weines?

Lesezeit 2 Minuten
Bei der Mitgliederversammlung und Delegiertentagung des Bauern- und Winzerverbandes an Nahe und Glan und des Weinbauverbandes Nahe sorgte der Fachvortrag von Astrid Schumm, Mitarbeiterin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz, zum Thema des Antragsverfahrens zur flächenbezogenen Agrarförderung 2026, insbesondere die Neuerungen der Lea-Foto-App, für Diskussionsstoff.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWeinbau

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