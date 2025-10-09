VG Langenlonsheim-Stromberg Fokus soll auf Wanderwegen und Radtouristen liegen Jens Fink 09.10.2025, 09:00 Uhr

i Tolle Eindrücke gewinnen Wanderer auf den Wegen durch die Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg, wie hier auf dem Wanderweg "Schöner Berg" bei Eckenroth. Jens Fink

Der Verbandsgemeinderat Langenlonsheim-Stromberg beschloss, dass die Verbandsgemeinde (VG) dem Verein Tourismusverband Hunsrück-Nahe beitritt. Schwerpunktmäßig will die VG in zwei Bereiche finanzieren.

Um künftig wirkungsvoller für den Fremdenverkehr werben zu können, sollen die regionalen Organisationen Naheland-Touristik und Hunsrück-Touristik miteinander verschmelzen. Ziel einer neuen Hunsrück-Nahe Tourismus GmbH sei es, Aktivitäten zu bündeln und eine zukunfts- und wettbewerbsfähige Tourismusarbeit in der Region zu gewährleisteten, erläuterte Bürgermeister Michael Cyfka im Verbandsgemeinderat.







