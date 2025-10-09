Der Verbandsgemeinderat Langenlonsheim-Stromberg beschloss, dass die Verbandsgemeinde (VG) dem Verein Tourismusverband Hunsrück-Nahe beitritt. Schwerpunktmäßig will die VG in zwei Bereiche finanzieren.
Lesezeit 2 Minuten
Um künftig wirkungsvoller für den Fremdenverkehr werben zu können, sollen die regionalen Organisationen Naheland-Touristik und Hunsrück-Touristik miteinander verschmelzen. Ziel einer neuen Hunsrück-Nahe Tourismus GmbH sei es, Aktivitäten zu bündeln und eine zukunfts- und wettbewerbsfähige Tourismusarbeit in der Region zu gewährleisteten, erläuterte Bürgermeister Michael Cyfka im Verbandsgemeinderat.