Viele Jahre voller guter Taten Förderverein und Stiftung feiern Jubiläum in Hennweiler Armin Seibert 07.04.2026, 21:00 Uhr

i Als Botschafter der guten Taten sind fast zwei Dutzend Promis für den Förderverein Lützelsoon und die Soonwaldstiftung unterwegs. Armin Seibert. Seibert Armin

Es ist ein Doppeljubiläum, das an die unzähligen Kinder und Familien erinnert, denen geholfen werden konnte: 25 Jahre Förderverein Lützelsoon und 30 Jahre Sonnwahlstifung. Daran soll bei einem Fest in Hennweiler am 18. April erinnert werden.

Wenn ein Verein 30. Geburtstag feiert, ist das in der vereinsreichen Region keine große Sache. Und es gibt Stiftungen, die deutlich älter als 25 Jahre sind. Wenn aber Förderverein Lützelsoon (30 Jahre) und Soonwaldstiftung (25 Jahre) am 18. April, ab 18 Uhr, in der Lützelsoonhalle feiern, dann ist das eine weit über die Region strahlende Erfolgsgeschichte.







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