Wie sehr die Einwohner im Stadtteil Bosenheim an ihrem kleinen, schmucken Freibad hängen, zeigte sich beim Jubiläumsfest des 1995 gegründeten Schwimmbadfördervereins: Mehr 200 Besucher waren auf das Freibadgelände gekommen, wo die Mitglieder des Vereins ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie zusammen gestellt hatten und zu kühlen Getränken leckere Grillspezialitäten servierten. Die Landfrauen boten selbst gebackenen Kuchen an, und edlen Wein kredenzten die Winzer des Ortes.

„Die Höhe der eingesparten Arbeitskosten, die vom Förderverein abgedeckt wurden, konnte uns von der Stadt leider nie jemand mitteilen.“

Johanna Lorenz, Vorsitzende des Schwimmbadfördervereins

Seit 30 Jahren setzt sich der Verein unermüdlich für die Attraktivität des Bosenheimer Schwimmbades ein. So schaffte der Verein unter anderem eine größere Einstiegstreppe aus Edelstahl für das Schwimmerbecken an und realisierte eine Absorberanlage auf dem Dach der Sanitäranlage und des Technikhauses, die wärmeres Schwimmbadwasser garantiert. Angeschafft wurden ein Imbisswagen, Sonnenschirme und Sitzbänke. Auch Reparaturen an der Schwimmbadtechnik finanzierte der Förderverein und richtete eine Garage als Lagerraum ein. Zudem übernahmen die Mitglieder jedes Jahr die Grünpflege des Areals und reinigten vor und nach der Badesaison die Schwimmbecken. „Die Höhe der eingesparten Arbeitskosten, die vom Förderverein abgedeckt wurden, konnte uns von der Stadt leider nie jemand mitteilen“, informierte Johanna Lorenz, die Vorsitzende des Schwimmbadfördervereins.

Viele Werbeaktionen für das Freibad

Um das Freibad zu bewerben, verteilte der Förderverein Flyer in den Wohngebieten im Osten der Stadt, drehte einen Imagefilm, richtete eine Webseite ein und ist auf Social Media aktiv. Zu den Vereinsaktivitäten zählen Poolpartys, Feierabendevents und Kinderfeste. Jedes Jahr bietet der Förderverein ein kostenloses Ferienprogramm für die Ferienkinder an. Auch am Planiger Fastnachtsumzug haben die Förderer schon teilgenommen.

Bosenheimer wollen Schließung nicht hinnehmen

Dass das Schwimmbad seit Juni 2023 geschlossen ist, wollen die Bosenheimer nicht hinnehmen. Den für die Schließung angeführten „Wasserverlust“ habe es auch vorher schon gegeben, betonte Lorenz, die sich ebenso wie ihre Mitstreiter natürlich freuen würde, wenn im Freibad die notwendigen Renovierungen für einen Weiterbetrieb durchgeführt würden. Mit Demos und Aktionen wie etwa einem Traktorkorso sowie mit Präsenz im Stadtrat hätten die Bosenheimer für ihr Freibad gekämpft und auch eine Petition mit 2000 Unterschriften an die damalige Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer übergeben, berichtete die Vorsitzende des 400 Mitglieder starken Fördervereins. Diese hohe Zahl verdeutliche, wie groß der Rückhalt im Ort für das schöne Freibad sei.

Kaum attraktive Freizeiteinrichtungen

Dass das Bad weiter betrieben werden müsse, sei im Übrigen im Eingemeindungsvertrag von 1969 ganz klar mit der Stadt vereinbart, verdeutlichte Lorenz. Der Wunsch der Menschen in Bosenheim sowie in Planig und Ippesheim nach einem Schwimmbad sei groß. „Gerade im Osten der Stadt gibt es kaum attraktive Freizeiteinrichtungen. Deshalb ist das Freibad im Sommer für die Lebensqualität der hier wohnenden Menschen unverzichtbar“, bekräftigte Lorenz.