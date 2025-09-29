Ausschuss empfiehlt Richtlinie Förderung könnte Hausärzte in die VG Nahe-Glan locken 29.09.2025, 09:00 Uhr

i Wird es in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan eine Förderung für die hausärztliche Versorgung geben? Das letzte Wort hat der Verbandsgemeinderat. Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Mit einer Förderung sollen Allgemeinmediziner in die Verbandsgemeinde Nahe-Glan gelockt werden. Damit soll die hausärztliche Versorgung auch in Zukunft sichergestellt werden, gerade da altersbedingt und in absehbarer Zeit Praxen schließen.

Als „eine der größten Herausforderungen“ bezeichnet die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan die „zukünftige Sicherung der ambulanten ärztlichen Versorgung in ländlichen Regionen“. Daher diskutierte der Haupt- und Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung über eine mögliche Förderung für die hausärztliche Versorgung.







