Mit einer Förderung sollen Allgemeinmediziner in die Verbandsgemeinde Nahe-Glan gelockt werden. Damit soll die hausärztliche Versorgung auch in Zukunft sichergestellt werden, gerade da altersbedingt und in absehbarer Zeit Praxen schließen.
Lesezeit 3 Minuten
Als „eine der größten Herausforderungen“ bezeichnet die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan die „zukünftige Sicherung der ambulanten ärztlichen Versorgung in ländlichen Regionen“. Daher diskutierte der Haupt- und Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung über eine mögliche Förderung für die hausärztliche Versorgung.