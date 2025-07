Die beiden Programme „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZiZ) und „Modellvorhaben Innenstadt-Impulse“ (MII) haben dem chronisch klammen Bad Sobernheim viel Geld beschwert, um Ideen für die Weiterentwicklung der Innenstadt zu finden – begleitet durch externe Fachleute mit Blick von außen. 450.000 Euro hat der Bund für das Zukunftsprogramm gegeben, bei einem Eigenanteil der Stadt von 10 Prozent. Vom Land kamen für das Impulsprogramm 177.000 Euro.

Nun laufen die Programme aus, und mehrere Stadtratsfraktionen hatten schon seit Monaten eingefordert, über den Stand der Projekte, die bisher verausgabten Mittel und die letzten Schritte vor Abschluss der Programme informiert zu werden.

Einzelhandelszentrierte Konzepte überholt

In der jüngsten Stadtratssitzung berichtete Jennifer Schuck über die neuesten Entwicklungen. Sie hat seit Januar die Stadtmarketing-Stelle übernommen, die zuvor mehrere Monate vakant war. Schuck war auf dem Innenstadtkongress in Essen, bei dem Vertreter von 500 Kommunen über neue Ideen für die Innenstädte diskutiert haben, nachdem die traditionellen einzelhandelszentrierten Konzepte nicht mehr ausreichen. Von Co-Working-Spaces bis hin zu allgemein mehr Aufenthaltsqualität, für die Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit die Grundvoraussetzungen seien, reichten die Ideen. „Eine schöne Stadt ist wie eine gute Party, die man nicht verlassen möchte“, zitierte sie einen der Redner.

Der kurze Überblick, den sie über die Projekte der beiden Förderprogramme gab, reichte der Stadtratsmehrheit indes nicht aus. Nun soll im Gesellschaftsausschuss am 22. Juli ausführlich über die erreichen Ziele und die mit dem Geld finanzierten Aktivitäten informiert werden, weil aus Ratssicht viele Fragen offen sind, und begonnene Dinge zuletzt offenbar nicht sinnvoll fortgeführt wurden.

Aus den Programmtöpfen wurden unter anderem Tanz im Park, die Ehrenamtsausstellung, das Ehrenamtsfest, die Sowwerummer Symphony und zuletzt 2024 der Feel-Good-Day bezahlt. Auch das Infomobil, das an verschiedenen Stellen der Stadt inzwischen die ersten Einsätze hatte, wurde aus den Mitteln finanziert.

Ausschuss will informiert werden

Ron Budschat (CDU) wünschte sich eine ausführlichere Information im Gesellschaftsausschuss – nicht zuletzt weil Schuck berichtet hatte, dass teilweise die Gelder für die Jahre 2023 und 2024 noch nicht entsperrt wurden, und dies nun nachträglich erfolgen müsse. Dies gilt auch für die 3000 Euro, die Roland Ruegenberg aus dem Fördermitteltopf für die Anmietung des Sommerateliers von Walter Brusius in der Großgasse vorgesehen hat.

Michael Greiner (SPD) vermisste einen Gesamtüberblick und erinnerte daran, dass Aufträge an die Hamburger Agentur Stadtmanufaktur vergeben worden waren. Er forderte ein vollständiges Bild, wie der Stand dieser Projekte ist. „Bei dem Thema geht es nämlich um mehr als um Leerstände“, betonte er, „das war nicht das einzige Ziel des Projekts“. Auch die Felkecard sei zum Beispiel Teil der Aktivitäten gewesen, wie auch die Fortentwicklung des Stadtmarketings. „Wie sieht es da aus?“, wollte er wissen.

Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) berichtete, dass die Agentur monatelang nicht reagiert habe. „Wir haben ein Vierteljahr auf Termine gewartet.“

Viele offene Fragen

Christiane Baumgartl-Simons (Grüne) legte nach der Sitzung eine ausführliche Fragenliste vor, damit sich die Mitglieder des Gesellschaftsausschusses sinnvoll vorbereiten können. Sie will unter anderem wissen, ob die Stadt Fördergelder zurückzahlen muss, wenn die Bewilligungsvoraussetzungen seitens der Stadt nicht erfüllt wurden? Außerdem fragt sie, welche Teilprojekte umgesetzt wurden, die teils auf Workshops erarbeitet wurden, und was mit den bis zum Herbst nicht in Angriff genommenen Teilprojekten des Gesamtkonzepts geschieht.

Dass die Diskussion über die Förderprogramme und die Projekte erst jetzt geführt wird, kritisierten Stadtratsmitglieder aus mehreren Fraktionen. Ruegenberg habe das Thema weder im Stadtrat frühzeitig auf die Tagesordnung gesetzt noch im Gesellschaftsausschuss. Stattdessen sei die zuletzt geplante Ausschusssitzung von ihm abgesagt worden, kritisierte Greiner. „Die Ausschüsse werden systematisch ignoriert, der Gesellschaftsausschuss wurde monatelang nicht einberufen.“

Sondersitzung am 22. Juli

Zwar forderte der Rat, möglichst zeitnah einen Termin noch zu Beginn der Sommerferien einzuberufen, letztlich ist nun aber der 22. Juli vorgesehen, also mitten in den Ferien. Sich erst nach den Ferien zu treffen und dann möglicherweise noch Projekte anzustoßen oder Aufträge zu vergeben, ist wegen der Deadline des ZiZ-Förderprogramms nicht möglich. Ursprünglich war das Programm bis Ende August terminiert. Jennifer Schuck berichtete nun, dass der Fördermittelgeber einer einmaligen Verlängerung bis November zugestimmt habe.

„Wir haben erst jetzt ein vollständiges Bild.“

Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg

Ruegenberg betonte, eine frühere Information der Gremien sei nicht möglich gewesen. „Wir haben erst jetzt ein vollständiges Bild.“ Er berichtete zudem, dass er viele Gespräche mit Eigentümern leer stehender Ladenlokale geführt habe, und sechs bis sieben Läden „relativ kurzfristig besiedelt“ werden könnten. Er arbeite nun an einem Ansiedlungskonzept, etwa mit touristisch interessanten Handwerkern, und führe dazu auch Gespräche mit der Handwerkskammer, mit Meisterschulen und dem zuständigen Ministerium. Zur Belebung der Großstraße solle auch das Sommeratelier von Walter Brusius dienen.

Kritik an Sommeratelier für 3000 Euro

Mathias Bregenzer sieht das Sommeratelier kritisch: „Ich erkenne den Mehrwert dieser Maßnahme nicht.“ Es werde einmalig 3000 Euro für ein angemietetes Ladenlokal ausgegeben. „Dann ist das Geld weg, ohne dass die Fußgängerzone nachhaltig belebt ist.“