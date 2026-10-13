Bad Kreuznacher Salinental Förderantrag für Umbau des Gradierwerks 3 ist gestellt Harald Gebhardt 13.10.2026, 15:00 Uhr

i Das Gradierwerk 3 soll saniert und barrierefrei ausgebaut werden. Kosten: 3,87 Millionen Euro. Harald Gebhardt

Der Förderantrag für den barrierefreien Umbau des Gradierwerks 3 ist gestellt. Wenn es die 80-prozentige Förderung gibt, bleibt ein Eigenanteil der GuT in Höhe von 800.000 Euro.

Eine Kürzung des Gradierwerks 3 im Salinental um 80 Meter ist vom Tisch. Der Stadtrat hat im März dieses Jahres aber beschlossen, das Gradierwerk am Salinenbad nicht nur zu sanieren, sondern auch barrierefrei auszubauen. Bereits mehrfach wurden zuvor im Finanzausschuss verschiedene Varianten beraten, darunter eine mögliche Einkürzung, um Kosten zu sparen.







Artikel teilen

Artikel teilen