Deutsch lernen, einen Kitaplatz fürs Kind oder eine Arbeitsstelle finden: Unter anderem bei solchen Angelegenheiten hat sich Lendlein für Menschen mit Migrationsgeschichte eingesetzt, die hier Fuß fassen möchten. Nun ist er verstorben.
Mehr als zehn Jahre hat sich Marcus Lendlein in der VG Rüdesheim geflüchtete Menschen unterstützt. Bereits Mitte Januar ist der 76-Jährige verstorben. Der gebürtige Westerwälder war in seinem Berufsleben als Keramikingenieur in vielen Ländern unterwegs, weltoffen, sprach mehrere Sprachen.