Engagement in VG Rüdesheim Flüchtlingskoordinator Marcus Lendlein gestorben Christine Jäckel 22.02.2026, 09:00 Uhr

i Marcus Lendlein ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Er hatte sich in der VG Rüdesheim ehrenamtlich als Flüchtlingskoordinator engagiert. Christine Jäckel

Deutsch lernen, einen Kitaplatz fürs Kind oder eine Arbeitsstelle finden: Unter anderem bei solchen Angelegenheiten hat sich Lendlein für Menschen mit Migrationsgeschichte eingesetzt, die hier Fuß fassen möchten. Nun ist er verstorben.

Mehr als zehn Jahre hat sich Marcus Lendlein in der VG Rüdesheim geflüchtete Menschen unterstützt. Bereits Mitte Januar ist der 76-Jährige verstorben. Der gebürtige Westerwälder war in seinem Berufsleben als Keramikingenieur in vielen Ländern unterwegs, weltoffen, sprach mehrere Sprachen.







