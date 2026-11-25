Bei einer Tasse Kaffee lässt es sich am Tisch gleich besser plaudern – auch wenn Deutsch nicht die Muttersprache ist. Die Stromberger Initiative „Ich bin dabei“ hat einen besonderen Kurs für Flüchtlinge ins Leben gerufen.
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„In lockerer Atmosphäre die Sprache lernen“, beschreibt Monika Nachtwey die Idee, die hinter dem Deutschkurs der Initiative „Ich bin dabei“ steckt. Seit Mai dieses Jahres begleiten sechs Ehrenamtliche aus der Flüchtlingshelfergruppe der Initiative die Teilnehmer eines Sprachkurses.