Stromberger setzen sich ein Flüchtlinge lernen bei einer Tasse Kaffee Deutsch Jens Fink 25.11.2026, 15:00 Uhr

i Regelmäßig treffen sich die Sprachschüler in lockerer Runde, hier mit Sprachlehrerin Isabel Ditloff und Kurs-Organisatorin Monika Nachtwey (3. und 4. von rechts) Jens Fink

Bei einer Tasse Kaffee lässt es sich am Tisch gleich besser plaudern – auch wenn Deutsch nicht die Muttersprache ist. Die Stromberger Initiative „Ich bin dabei“ hat einen besonderen Kurs für Flüchtlinge ins Leben gerufen.

„In lockerer Atmosphäre die Sprache lernen“, beschreibt Monika Nachtwey die Idee, die hinter dem Deutschkurs der Initiative „Ich bin dabei“ steckt. Seit Mai dieses Jahres begleiten sechs Ehrenamtliche aus der Flüchtlingshelfergruppe der Initiative die Teilnehmer eines Sprachkurses.







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