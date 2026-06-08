Satiriker in Bad Kreuznach
Florian Schroeder: Über das Glück und die Gesellschaft

Satiriker Florian Schroeder begeistert im Kurpark mit schwarzem Humor und Beobachtungen über Glück und Gesellschaft.

Lesezeit 2 Minuten
Mit seiner ironisch-humoristischen Betrachtung zum Thema Glück begeisterte der Satiriker Florian Schroeder auf der Bühne im Kurpark. Neben Glückskeksen hatte der Künstler weitere Merchandise-Artikel mitgebracht. Ein Hoodie mit aufgenähtem Kleeblatt etwa könne seine Träger durchaus glücklich machen, „außer natürlich die Menschen, die den Hoodie in Bangladesh zusammennähen müssen“, offenbarte Schroder hier erstmals seinen teils recht schwarzen ...

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