Neuer Laden in Bad Kreuznach Flohmarktfundstücke schmücken Tattoostudio 15.01.2025, 11:00 Uhr

i Inhaber und Künstler Alex Drozd in seinem Tattoostudio in Bad Kreuznach. Lena Reuther

Der Ukrainer Alex Drozd hat in der Beinde sein eigenes Tattoostudio gegründet. Mit einem großzügigen Tätowierraum hat er sich einen Traum erfüllt. Eine Besonderheit: Im Studio gibt es jede Menge Hingucker, die Drozd auf Flohmärkten erstanden hat.

Skelette, Gemälde, eine Uhr im XXL-Format: All das und mehr findet sich im Tattoostudio von Alex Drozd in der Beinde. Der Ukrainer hat mit der „Blackbird Tattoo Boutique“ sein eigenes Studio in Bad Kreuznach gegründet. Aktuell nimmt der Inhaber hier und da Anfragen per Telefon oder persönlich entgegen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen