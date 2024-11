Meisenheimer Stadtrat stimmt Antrag zu - Weitere Standorte gesucht FLM spendiert E-Bike-Ständer am Marktplatz: Meisenheimer Stadtrat stimmt Antrag zu Roswitha Kexel 27.10.2024, 13:00 Uhr

i Am Eingang des Marktplatzes, wo derzeit noch das Blickpunkt-Häuschen steht, werden auf Antrag der Freien Liste Meisenheim zwei Fahrradständer angebracht. Diese werden von der FLM spendiert. Foto: Roswitha Kexel Roswitha Kexel. Roswitha Kexel

Immer mehr Menschen sind mit dem Elektrofahrrad (E-Bike oder Pedelec) unterwegs. Aus versicherungstechnischen Gründen müssen die hochwertigen Zweiräder vor Diebstahl entsprechend gesichert werden. Die Freie Liste Meisenheim (FLM) möchte daher zwei stabile Fahrradständer für den Marktplatz spendieren.

Damit kein Parkplatz verloren geht, regt die FLM in ihrem Antrag im Stadtrat an, diese neben dem Postbriefkasten am Eingang des Marktplatzes anzubringen. Dafür muss das Blickpunkt-Häuschen weichen, was bereits mit dem Vorstand der Werbegemeinschaft abgesprochen ist.

