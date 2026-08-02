Harte Radelrampen der Nahe Flieg in die Höhe mit dem Seelberg Soulflyer Robert Neuber 02.08.2026, 08:00 Uhr

i Die Betonpiste flacht oben am Seelberg ab, das Panorama hinüber zur Moschellandsburg und auf Obermoschel ist wunderbar. Robert Neuber

Unsere „Schön wenn´s weh tut“- Serie präsentiert garstige Radel-Anstiege an der Nahe. Weil es so üble Rampen sind, haben wir ihnen bezeichnende Namen gegeben – heute fliegen wir mit dem „Seelberg Soulflyer“ in die Höhe. Viel Spaß beim Nachradeln!

Kürzlich trafen wir den früheren Kreuznacher Landrat Franz-Josef Diel (CDU). Drahtig, sportlich, im Radler-Outfit. Er erzählte uns, dass er die „Schön wenn´s weh tut“-Strecken gerne fährt, und da gäbe es doch eine, die sei was Besonderes. Sie steht natürlich bei uns im Programm, ihr Name ist „Seelberg Soulflyer“.







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