Harte Radelrampen der Nahe
Flieg in die Höhe mit dem Seelberg Soulflyer
Die Betonpiste flacht oben am Seelberg ab, das Panorama hinüber zur Moschellandsburg und auf Obermoschel ist wunderbar.
Die Betonpiste flacht oben am Seelberg ab, das Panorama hinüber zur Moschellandsburg und auf Obermoschel ist wunderbar.
Robert Neuber

Unsere „Schön wenn´s weh tut“- Serie präsentiert garstige Radel-Anstiege an der Nahe. Weil es so üble Rampen sind, haben wir ihnen bezeichnende Namen gegeben – heute fliegen wir mit dem „Seelberg Soulflyer“ in die Höhe. Viel Spaß beim Nachradeln!

Lesezeit 2 Minuten
Kürzlich trafen wir den früheren Kreuznacher Landrat Franz-Josef Diel (CDU). Drahtig, sportlich, im Radler-Outfit. Er erzählte uns, dass er die „Schön wenn´s weh tut“-Strecken gerne fährt, und da gäbe es doch eine, die sei was Besonderes. Sie steht natürlich bei uns im Programm, ihr Name ist „Seelberg Soulflyer“.
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