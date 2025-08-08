Der Vollausbau der Hauptstraße soll weit mehr als 150.000 Euro kosten. Die Frage dabei lautet: Wer muss wie viel bezahlen?

Einstimmig hat der Ortsgemeinderat Martinstein während der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen, im Herbst in der Sonnenstraße 13 Platanen zu fällen und die Verkehrssicherungspflicht in kaputten Bürgersteigen wieder herzustellen.

Problem bleibe nach wie vor wegen Flickschusterei und großer Schadstellen der Vollausbau des nicht gewidmeten Kirchweges (Hauptstraße 5 bis 8), der nach ersten Schätzungen der VG-Verwaltung weit mehr als 150.000 Euro kosten soll. Hier bestehe Klärungsbedarf, ob und wann der Breitbandausbau erfolgt, inwieweit ein I-Stock-Förderantrag gestellt werden kann und wie viel Kosten auf die Martinsteiner Bürger umgelegt werden müssen, war sich der Rat einig.

Einstimmig wurden der Gemeinderat und die handelnden Personen entlastet und durch das dienstälteste Ratsmitglied Alwin Soffel in separaten Abstimmungen die geprüften Jahresabschlüsse 2022 und 2023 abgesegnet. Martinstein hat keine Kredite und 64.600 Euro liquide Mittel. Künftig will man einen Rechnungsprüfungsausschuss etablieren, denn eine „gezielte Buchungsnachfrage sei nicht erfolgt“. Ortsbürgermeister Edgar Pütmann und die Erste Beigeordnete Tanja Suchopar teilten mit, dass die um 0,8 Prozent gestiegene Kreisumlage nun 2225 Euro an Abgaben ausmache: „Spaß macht das nicht“, war Tenor.

Der Gemeindevorstand warb dafür, Digitalbotschafter und Integral-App zu unterstützen und in die Öffentlichkeit zu tragen, denn es mache Sinn, wenn sich ehrenamtlich geschulte Menschen und Seniorensicherheitsberater kümmern und in einem Informationstool wichtige Infos und Hilfen nicht nur für ältere Menschen anbieten.

Ortschef Edgar Pütmann und die Erste Beigeordnete Tanja Suchopar arbeiteten mit ihrem Ortsgemeinderat ein abendfüllendes Programm ab.

Im Rahmen der Förderung des „Regionalen Zukunftsprogramm“ erhält Martinstein 43.000 Euro unter anderem für neue Spielgeräte – in der VG Nahe-Glan hat dabei Kämmerer Matthias Manstein den Hut auf. Die Ortsgemeinde habe viele Grünflächen zu mähen: Einstimmig votierte der Rat zum Ankauf eines modernen Aufsitzrasenmähers für 4863 Euro, wofür Finanzmittel im Haushalt zur Verfügung stehen. Mit 1,60 Meter hohen pulverbeschichteten Doppelstegmatten in der Farbe Grau soll der desolate Zaun am Gemeindehaus erneuert werden. Das günstigste Angebot gab die Firma Reith aus Hochstetten für 4651 Euro ab.

Bei der Bestattungskultur herrscht derzeit landesweit mit neuen gesetzlichen Richtlinien und Bestimmungen ein Umdenken. Wenn darüber satzungsgemäße Klarheit herrsche, will Martinstein einen Arbeitskreis zur Überarbeitung der Friedhofssatzung ins Leben rufen. Laut VG-Friedhofsdatenbank haben viele Gräber die Ruhezeiten von 30 Jahren massiv überschritten. In der Vergangenheit sei es so gewesen, dass Grabumrandungen zurückblieben, die bei folgenden Erdbestattungen Probleme bereiteten, informierte das Dorfoberhaupt. Nun sollen auf dem kleinen Friedhof die Abstände neu geordnet werden.