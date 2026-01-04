Aussendung in Bad Kreuznach Flashmob: Sternsinger werben für ihr Anliegen Josef Nürnberg 04.01.2026, 17:00 Uhr

i In der Fußgängerzone warben die Sternsinger für ihr Anliegen „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“, in dessen Fokus das südasiatische Land Bangladesch steht. Josef Nürnberg

Die Sternsinger sind wieder unterwegs: Die zentrale Aussendungsfeier der Jungen und Mädchen fand in der Pfarrkirche Heiligkreuz in Bad Kreuznach statt. Ein geplanter Flashmob auf dem Kornmarkt fiel wegen der Witterung jedoch aus.

Die größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder – das Sternsingen 2026 – ist gestartet. Mit der zentralen Aussendungsfeier für den Visitationsbezirk Koblenz mit Jugendpfarrer Dominic Lück wurden die Sternsinger von der Pfarrkirche Heiligkreuz in Bad Kreuznach in ihre Pfarreien am Rhein, an der Untermosel, im Maifeld, Hunsrück und an der Nahe ausgesandt.







