Feuer im Korrellengarten
Flammen zerstören Oldtimer 
Ein Oldtimer-Wohnmobil stand im Bad Kreuznacher Korellengarten in Flammen.
Ein Oldtimer-Wohnmobil stand im Bad Kreuznacher Korellengarten in Flammen.
Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Ein Oldtimer-Wohnmobil brannte in der Nacht zu Montag in Bad Kreuznach vollständig aus. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres – doch die Ursache des Feuers ist noch unklar.

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In der Nacht zu Montag, 18. Mai, gingen gegen 1 Uhr über den Notruf mehrere Meldungen über ein brennendes Wohnmobil im Korellengarten in Bad Kreuznach ein. Beim Eintreffen der Streife stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach löschte das Feuer.

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