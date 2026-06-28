Waldbrand bei Traisen
Flammen werden nach Explosionen noch einige Tage lodern
Bei der Pressekonferenz am Sonntagabend in der Rüdesheimer VG-Verwaltung erklärten Landesbrandinspektuer Tom Reidel, Kreis-Brand
Bei der Pressekonferenz am Sonntagabend in der Rüdesheimer VG-Verwaltung erklärten Landesbrandinspektuer Tom Reidel, Kreis-Brandinspekteur Alexander Roßkopf, Landrätin Bettina Dickes sowie VG-Bürgermeister Martin Lüttger, wie sie die Lage einschätzen.
Robert Neuber

Der Waldbrand auf dem Rotenfels sorgt noch immer für den Einsatz von Hunderten Brand- und Katastrophenschützern aus Rheinland-Pfalz und Hessen. Kampfmittel im Boden erschweren das Löschen. Wie soll es die nächsten Tage weitergehen?

Lesezeit 2 Minuten
Der Brand im Wald über dem Traisener Steinbruch sorgte am Wochenende für einen gigantischen Aufmarsch an Sicherheitskräften. Dabei sah es anfangs nach einem anstrengenden, aber gut bewältigbaren Einsatz für die Feuerwehren aus. Und Christian Vollmer als Wehrleiter der VG Rüdesheim war eigentlich zufrieden: Man habe das Feuer bis zum Morgen des Sonntags gut im Griff gehabt.

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