Der Waldbrand auf dem Rotenfels sorgt noch immer für den Einsatz von Hunderten Brand- und Katastrophenschützern aus Rheinland-Pfalz und Hessen. Kampfmittel im Boden erschweren das Löschen. Wie soll es die nächsten Tage weitergehen?
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Der Brand im Wald über dem Traisener Steinbruch sorgte am Wochenende für einen gigantischen Aufmarsch an Sicherheitskräften. Dabei sah es anfangs nach einem anstrengenden, aber gut bewältigbaren Einsatz für die Feuerwehren aus. Und Christian Vollmer als Wehrleiter der VG Rüdesheim war eigentlich zufrieden: Man habe das Feuer bis zum Morgen des Sonntags gut im Griff gehabt.