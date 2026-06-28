Ein Vegetationsbrand entwickelt sich zum Katastrophenfall. Weil wohl Kampfmittel unter der Erde liegen, sind zahlreiche Kräfte aus der Region vor Ort. „Wir haben so etwas noch nicht erlebt“, sagt Einsatzleiter Christian Vollmer.
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Noch immer brennt der Wald bei Traisen, noch immer kämpfen zahlreiche Kräfte gegen die Flammen an. Am Samstag, 27. Juni, war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache am Nachmittag ausgebrochen. Eigentlich hatten die Feuerwehrmänner den etwa einen Hektar großen Brand nach zwei Stunden unter Kontrolle, wie Einsatzleiter Christian Vollmer schildert.