Waldbrand bei Traisen Flammen fordern Bundeswehr und Kampfmittelräumdienst Markus Kilian 28.06.2026, 11:54 Uhr

i Am Samstagnachmittag, 27. Juni, ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer im Wald bei Traisen ausgebrochen. Im betroffenen Areal liegen allerdings offenbar noch Kampfmittel unter der Erde. Daher ist ein bemannter Einsatz der Feuerwehr unmöglich. Sebastian Schmitt

Ein Vegetationsbrand entwickelt sich zum Katastrophenfall. Weil wohl Kampfmittel unter der Erde liegen, sind zahlreiche Kräfte aus der Region vor Ort. „Wir haben so etwas noch nicht erlebt“, sagt Einsatzleiter Christian Vollmer.

Noch immer brennt der Wald bei Traisen, noch immer kämpfen zahlreiche Kräfte gegen die Flammen an. Am Samstag, 27. Juni, war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache am Nachmittag ausgebrochen. Eigentlich hatten die Feuerwehrmänner den etwa einen Hektar großen Brand nach zwei Stunden unter Kontrolle, wie Einsatzleiter Christian Vollmer schildert.







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