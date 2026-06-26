Doppelter Alarm
Flächenbrand verhindert und Autofahrerin gerettet
Auf der Luitpoldbrücke in Oberhausen war eine Autofahrerin verunglückt, die von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden mus
Auf der Luitpoldbrücke in Oberhausen war eine Autofahrerin verunglückt, die von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden musste.
Christian Vollmer/Paul Gunkel

Zwei Einsätze am Donnerstagabend: Anwohner verhindern einen größeren Flächenbrand bei Hargesheim, bei Oberhausen befreit die Feuerwehr eine eingeschlossene Autofahrerin aus ihrem Fahrzeug.

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Innerhalb von anderthalb Stunden wurden die Feuerwehren der VG Rüdesheim am Donnerstagabend zu zwei Einsätzen alarmiert. Gegen 17.40 Uhr verhinderten Anwohner im Bereich des Hargesheimer Gewerbegebiets „Auf dem Rullstein“ einen größeren Flächenbrand. Dort brannten eine Hecke und trockenes Gestrüpp.

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