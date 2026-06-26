Zwei Einsätze am Donnerstagabend: Anwohner verhindern einen größeren Flächenbrand bei Hargesheim, bei Oberhausen befreit die Feuerwehr eine eingeschlossene Autofahrerin aus ihrem Fahrzeug.
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Innerhalb von anderthalb Stunden wurden die Feuerwehren der VG Rüdesheim am Donnerstagabend zu zwei Einsätzen alarmiert. Gegen 17.40 Uhr verhinderten Anwohner im Bereich des Hargesheimer Gewerbegebiets „Auf dem Rullstein“ einen größeren Flächenbrand. Dort brannten eine Hecke und trockenes Gestrüpp.