Feuer rasch unter Kontrolle Flächenbrand in Bad Kreuznach schnell gelöscht 07.09.2026, 09:27 Uhr

i Zwischen dem Leonardo-Hotel und der Lagerhalle Firma Meffert stand eine Grasfläche in Brand. Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

In Bad Kreuznach geriet an der Otto‑Meffert‑Straße am Sonntagnachmittag eine Freifläche in Brand. Die Feuerwehr löschte schnell, die Polizei ermittelt – wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.

Am Sonntag, 6. September, gegen 16.30 Uhr ist es in der Otto-Meffert-Straße zu einem Flächenbrand gekommen. Passanten setzten den Notruf ab, berichtet die Freiwillige Feuerwehr. Eine Grasfläche von etwa 1000 Quadratmetern brannte. Die angerückten Wehrleute löschten die Flammen auf der umzäunten Freifläche mit einem C-Rohr, drei D-Rohren und circa 4000 Litern Wasser.







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