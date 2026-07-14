Feuer bei Oberstreit Flächenbrände und Gewitter in der VG Rüdesheim Marian Ristow 14.07.2026, 22:31 Uhr

i Feuerwehrkräfte im Einsatz: Am Dienstagmittag standen Löscharbeiten an brennenden Strohballen bei Oberstreit an. Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Hitze, Flammen und ein plötzliches Gewitter hielten die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rüdesheim in Atem. Wie die Einsatzkräfte Brände, Unwetterschäden und die Erschöpfung meisterten, lesen Sie im Einsatzbericht.

Erst Hitze und Feuer, dann Gewitter und starker Regen. Erneut hat ein einsatzreicher Dienstag die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rüdesheim stark gefordert. Neben mehreren Flächenbränden sorgte am Abend eine Gewitterfront für Unwettereinsätze. Die VG-Feuerwehr berichtet darüber in einer Pressemeldung.







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