Bad Kreuznach macht Tempo
Firmenlauf reicht knapp an Teilnehmerrekord von 2025
Der Startblock der ersten Gruppe läuft los.
Der Startblock der ersten Gruppe läuft los.
Charlotte Eberwien

Besser hätte das Wetter nicht sein können, und auch die Stimmung war klasse: Der 16. Bad Kreuznacher Firmenlauf brach zwar keinen Teilnehmerrekord, erreichte aber trotzdem Spitzenwerte.

Lesezeit 3 Minuten
Super Wetter, super Stimmung und auch sportlicher Ehrgeiz prägten den 16. Bad Kreuznacher Firmenlauf. Das Großereignis brach mit 6308 Teilnehmern aus 382 Unternehmen zwar nicht den Rekord des vergangenen Jahres, als 6500 Läufer unterwegs waren, reichte aber nahe an ihn heran und wartete immerhin mit dem zweitgrößten Teilnehmerfeld auf.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren