Bad Kreuznach macht Tempo Firmenlauf reicht knapp an Teilnehmerrekord von 2025 Josef Nürnberg 28.05.2026, 21:01 Uhr

i Der Startblock der ersten Gruppe läuft los. Charlotte Eberwien

Besser hätte das Wetter nicht sein können, und auch die Stimmung war klasse: Der 16. Bad Kreuznacher Firmenlauf brach zwar keinen Teilnehmerrekord, erreichte aber trotzdem Spitzenwerte.

Super Wetter, super Stimmung und auch sportlicher Ehrgeiz prägten den 16. Bad Kreuznacher Firmenlauf. Das Großereignis brach mit 6308 Teilnehmern aus 382 Unternehmen zwar nicht den Rekord des vergangenen Jahres, als 6500 Läufer unterwegs waren, reichte aber nahe an ihn heran und wartete immerhin mit dem zweitgrößten Teilnehmerfeld auf.







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