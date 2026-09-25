Tradition in Nußbaum
Firma Hevert sagt ihren beliebten Weihnachtsmarkt ab
Der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt auf dem Hevert-Firmengelände in Nußbaum war seit Jahren ein beliebtes Event. Dass er dieses J
Der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt auf dem Hevert-Firmengelände in Nußbaum war seit Jahren ein beliebtes Event. Dass er dieses Jahr ausfallen soll, enttäuscht Besucher und Aussteller.
Sebastian Goerner/Hevert

Der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt auf dem Hevert-Firmengelände in Nußbaum ist ein Event mit einem festen Platz im Terminkalender des Nahelandes. Für dieses Jahr hat der Arzneimittelhersteller das Traditionsfest abgesagt. 

Lesezeit 1 Minute
Die Enttäuschung bei Ausstellern und Besuchern ist groß: Das Nußbaumer Arzneimittelunternehmen Hevert hat den tradtionellen Weihnachtsmarkt „Bio und Regional“ abgesagt, der für den 3. bis 5. Dezember 2026 geplant war. Der Markt auf dem Firmengelände in Nußbaum war immer von einer besonderen Atmosphäre geprägt, galt mit dem Lichtermeer als einer der romantischsten Weihnachtsmärkte in der Region und war für viele Naheländer ein fester Termin im ...
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