Rolling Stones Tributeband Fingerprint File lässt Jack Flash in Simmertal springen 27.10.2025, 18:00 Uhr

i Sie covern die Hits der Rolling Stones mit Herzblut: Die Tribute Band Fingerprint File spielt am 5. Dezember in der Black Box in Simmertal. Alexander Sell

Am Vorabend von Nikolaus können sich Rolling-Stones-Fans im Naheland auf ein besonderes Wiedersehen freuen. Die überregional bekannte Stones-Tribute-Band „Fingerprint File“ spielt in der Black Box in Simmertal.

Sie sind die Spezialisten im Südwesten für den Groove der Rolling Stones: „Fingerprint File“ sind am Freitag, 5. Dezember, zu Gast in der Black Box in Simmertal. Ab 21 Uhr stehen Verstärker und PA unter Dampf für die Rhythm-&-Blues-Hits einer der unverwüstlichsten Bandformationen der Rockgeschichte ebenso wie für die Stones-Klassiker aus den 80er- und 90er-Jahren und aus den neuen Alben.







