Mit 1,8 Millionen Euro im Rücken plant Bockenau große Projekte – doch die Haushaltslücke wächst. Wie die Gemeinde trotz Minus in die Zukunft investiert.
Lesezeit 2 Minuten
Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Doppelhaushalt 2025-2026 beschlossen. In beiden Haushaltsjahren werden sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen festgesetzt, berichteten Ortsbürgermeister Jürgen Klotz und der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Heinz-Martin Schwerbel.