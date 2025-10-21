1,8 Millionen Euro Kapital Finanzstarkes Bockenau hat große Ausgaben vor der Brust Reinhard Koch 21.10.2025, 15:00 Uhr

i Die beiden gemeindeeigenen Gebäude in der Ortsmitte, Winterburger Straße 3, das ehemalige Haus Wagner (links) und 5, das frühere Deutsche Haus, sollen freigelegt werden. Der Ratsbeschluss steht und im Doppelhaushalt sind für 2026 Mittel eingestellt. Derzeit laufen die Überlegungen im Rat über die Folgenutzung der beiden Grundstücke. Reinhard Koch

Mit 1,8 Millionen Euro im Rücken plant Bockenau große Projekte – doch die Haushaltslücke wächst. Wie die Gemeinde trotz Minus in die Zukunft investiert.

Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Doppelhaushalt 2025-2026 beschlossen. In beiden Haushaltsjahren werden sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen festgesetzt, berichteten Ortsbürgermeister Jürgen Klotz und der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Heinz-Martin Schwerbel.







