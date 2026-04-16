Bad Kreuznach braucht Geld Finanznot: Kämmerer ist besorgt, aber guten Mutes Marian Ristow 16.04.2026, 15:00 Uhr

i Seit 1. Januar 2022 ist Bad Kreuznachs Bürgermeister Thomas Blechschmidt im Amt und als Kämmerer auch der Herr der Zahlen. Marian Ristow

Bad Kreuznach steht mal wieder vor Wochen der Wahrheit – was die Stadtfinanzen betrifft. Die Gewerbesteuereinnahmen brechen ein, eine Haushaltssperre droht. Kämmerer Thomas Blechschmidt bleibt optimistisch – doch die Zeit wird knapp.

Weil es derzeit nicht so aussieht, als ob die Stadt Bad Kreuznach die geplanten 30 Millionen Euro Gewerbesteuer im Jahr 2026 einnehmen kann, droht das Szenario einer Haushaltssperre, die im Sommer die freiwilligen Leistungen auf Eis legen könnte. Die Kalkulationen nach dem ersten Quartal können mitunter schwankend sein; für 2026 liegt man zum 1.







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