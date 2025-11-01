Sportstätte in Bad Sobernheim Finanzierung der Staaren-Laufbahn vorerst weiter unklar 01.11.2025, 09:00 Uhr

i Auf diesem Foto aus dem Juli dieses Jahres wird der marode Zustand der Laufbahn deutlich. Silke Jungbluth-Sepp

Dass die Laufbahn in der Sportstätte „Zum Staaren“ erhebliche Mängel aufweist, ist nicht neu. Einmal mehr war in der jüngsten Stadtratssitzung die Finanzierung der Sanierung Thema – eine endgültige Lösung gibt es aber noch nicht.

Die Laufbahn der Sportstätte „Zum Staaren“ ist in einem schlechten Zustand – das ist schon lange bekannt. Aufgrund der Sicherheitsrisiken ist sie laut VG-Verwaltung für den Sportbetrieb gesperrt. Unklar ist weiter, wie die Sanierung der Bahn finanziert werden soll, deren Eigentümer die Stadt ist.







Artikel teilen

Artikel teilen