Beitragsfreie Mitversicherung, steigende Kosten, medizinischer Fortschritt – das System steht unter Druck. Warum Familien jetzt genau hinschauen müssen. Ein Finanzexperte aus der Region erklärt, was sich ändert und was das für Haushalte bedeutet.

. Wie läuft es künftig mit er Familienversicherung? Darüber informiert

Cameron Schweikhard (26), der als selbstständiger Investment Consultant für die Deutsche Bank Kunden im Raum Bad Kreuznach, Alzey und Mainz zu Altersvorsorge und Vermögensstruktur berät.