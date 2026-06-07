Profi aus der Region spricht
Finanzexperte Schweikhard: Versicherung verändert sich
Cameron Schweikhard berät als selbstständiger Finanzexperte der Deutschen Bank Kunden aus der Region zu Altersvorsorge und Vermö
Cameron Schweikhard berät als selbstständiger Finanzexperte der Deutschen Bank Kunden aus der Region zu Altersvorsorge und Vermögensstruktur.
Norbert Krupp

Beitragsfreie Mitversicherung, steigende Kosten, medizinischer Fortschritt – das System steht unter Druck. Warum Familien jetzt genau hinschauen müssen. Ein Finanzexperte aus der Region erklärt, was sich ändert und was das für Haushalte bedeutet.

Lesezeit 2 Minuten
. Wie läuft es künftig mit er Familienversicherung? Darüber informiert Cameron Schweikhard (26), der als selbstständiger Investment Consultant für die Deutsche Bank Kunden im Raum Bad Kreuznach, Alzey und Mainz zu Altersvorsorge und Vermögensstruktur berät.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerFinanzen

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