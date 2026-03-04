Bad Kreuznacher Salinental
Finanzausschuss für Verkürzung von Gradierwerk drei 
Diese Visualisierung zeigt das Landschaftsbild im Salinental mit einem von der Naheseite her um 70 Meter verkürzten Gradierwerk
Diese Visualisierung zeigt das Landschaftsbild im Salinental mit einem von der Naheseite her um 70 Meter verkürzten Gradierwerk drei.
Martin Brunk. VMB (Visuelle Medien Brunk)

Die Gradierwerke im Bad Kreuznach Salinental sind eine einmalige Anlage, ein Alleinstellungsmerkmal der Kurstadt. Doch ihr Erhalt und ihre Unterhaltung kosten viel Geld. Deshalb steht erneut eine Verkürzung im Raum.

Lesezeit 3 Minuten
Nach einer eineinhalbstündigen, teils emotional geführten Diskussion hat sich der Finanzausschuss zu dem Empfehlungsbeschluss für den Stadtrat durchgerungen, das Gradierwerk drei (am Salinenbad) zu sanieren, umzubauen (die Galerie soll barrierefrei werden) und um 70 Meter auf 192 Meter zu verkürzen.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren