Die Gradierwerke im Bad Kreuznach Salinental sind eine einmalige Anlage, ein Alleinstellungsmerkmal der Kurstadt. Doch ihr Erhalt und ihre Unterhaltung kosten viel Geld. Deshalb steht erneut eine Verkürzung im Raum.
Lesezeit 3 Minuten
Nach einer eineinhalbstündigen, teils emotional geführten Diskussion hat sich der Finanzausschuss zu dem Empfehlungsbeschluss für den Stadtrat durchgerungen, das Gradierwerk drei (am Salinenbad) zu sanieren, umzubauen (die Galerie soll barrierefrei werden) und um 70 Meter auf 192 Meter zu verkürzen.