Bad Kreuznacher Salinental Finanzausschuss für Verkürzung von Gradierwerk drei Harald Gebhardt 04.03.2026, 16:00 Uhr

i Diese Visualisierung zeigt das Landschaftsbild im Salinental mit einem von der Naheseite her um 70 Meter verkürzten Gradierwerk drei. Martin Brunk. VMB (Visuelle Medien Brunk)

Die Gradierwerke im Bad Kreuznach Salinental sind eine einmalige Anlage, ein Alleinstellungsmerkmal der Kurstadt. Doch ihr Erhalt und ihre Unterhaltung kosten viel Geld. Deshalb steht erneut eine Verkürzung im Raum.

Nach einer eineinhalbstündigen, teils emotional geführten Diskussion hat sich der Finanzausschuss zu dem Empfehlungsbeschluss für den Stadtrat durchgerungen, das Gradierwerk drei (am Salinenbad) zu sanieren, umzubauen (die Galerie soll barrierefrei werden) und um 70 Meter auf 192 Meter zu verkürzen.







