Kreuznacher Feierabendmarkt
Finale serviert Weingenuss und Tanzmusik vom DJ
Das war's: Zum letzten Mal für diesen Sommer fand am Donnerstag der Bad Kreuznacher Feierabendmarkt auf dem Kornmarkt statt. Die
Das war's: Zum letzten Mal für diesen Sommer fand am Donnerstag der Bad Kreuznacher Feierabendmarkt auf dem Kornmarkt statt. Die Truppe aus Burgsponheim hat sich da noch mal ein Gläschen Wein schmecken lassen.
Markus Kilian

Ein letzter Sommerabend voller Genuss und Musik: Der Feierabendmarkt auf dem Kornmarkt hat sich mit einem besonderen Flair verabschiedet. Grund zur Vorfreude bietet derweil der Herbst.

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Das war es also: Am Donnerstag, 2. Juli, fand zum letzten Mal in diesem Sommer der Bad Kreuznacher Feierabendmarkt auf dem Kornmarkt statt. Und zum Ausklang hatten sich am Nachmittag noch mal viele in der City eingefunden, um unter der strahlenden Julisonne ein Gläschen Wein und regionale Leckereien zu genießen.

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