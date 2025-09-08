Wofür das Geld aus dem Fördertopf des Regionalen Zukunftsprogramms verwendet wird, sorgte in der Juni-Sitzung des Verbandsgemeinderates für Diskussionen. Aus diesem Grund entschied nun der Haupt- und Finanzausschuss über mögliche Änderungen.

Nachdem es in der Juni-Sitzung des Verbandsgemeinderates Nahe-Glan Diskussionen zu den geplanten Projekten der Verbandsgemeinde (VG) im Rahmen der Förderung Regionales Zukunftsprogramm gab, beschloss der Rat, die Liste zu beantragen – außer es gebe Änderungsvorschläge im Haupt- und Finanzausschuss. Darüber wurde nun in der jüngsten Sitzung des Ausschusses beraten und entschieden.

Bürgermeister Uwe Engelmann (SPD) betonte: „Es ist wichtig, einen konkreten Antrag auf den Weg zu bringen.“ Verschiebungen seien nach Ende der Einreichungsfrist am 31. August noch möglich. Seitens der Fraktionen gab es einen Antrag von UBL sowie gemeinsame Anpassungsvorschläge von CDU und SPD. Beides sei im Vorfeld mit Blick auf die Rahmenbedingungen des Förderprogramms geprüft worden, könne aber nicht genau so übernommen werden, erklärte Verwaltungsmitarbeiter Matthias Manstein.

„Vegetationsbrände beschäftigen uns immer mehr.“

Jörg Vetter (UBL)

Die UBL fordert ein regionales Entwicklungsprojekt für die VG sowie die Planung und den Ausbau der Radwege zwischen Meddersheim und Kirschroth sowie Callbach und Schmittweiler. Letzterer wäre etwa „ein Lückenschluss“, so Jörg Vetter (UBL), im Rahmen des Glan-Blies Radwegs. Außerdem stellten sie den Antrag zur Sanierung der zentral örtlichen Sportanlagen in Meisenheim und Bad Sobernheim.

Zusätzlich betonte die UBL in ihrem Antrag die Wichtigkeit der Anschaffung einer oder mehrerer Drohnen für die Feuerwehr. Die Schaffung einer Drohnenstaffel mit Anschaffung einer Drohne war bereits auch in der Maßnahmenliste mit 20.000 Euro veranschlagt. „Vegetationsbrände beschäftigen uns immer mehr“, erläuterte Vetter. Daher sei es „nicht nur sinnvoll, sondern zwingend“, unterstrich er die Bedeutung.

Hinsichtlich des Entwicklungsplans sagte Engelmann: „Das ist ein gutes Thema.“ Allerdings stehe es nicht in der sogenannten Positivliste, die in drei Kapitel unterteilt ist und aufzeigt, für welche Projekte die VG das Fördergeld verwenden kann, und sei auch nach Rückfrage außerhalb davon nicht förderfähig. „Ich bedauere das sehr“, äußerte Vetter, da sich das vorgeschlagene Entwicklungsprogramm auf Themen aus der Positivliste beziehe. Auch nach Abstimmung mit dem Innenministerium des Landes bleibe das Ergebnis das gleiche, erläuterte Manstein. Das Thema müsse damit jedoch nicht gänzlich sterben, meinte Engelmann.

Für die vorgeschlagenen Radwege gebe es andere Fördermöglichkeiten, den Radwegebau insgesamt habe die Verwaltung im Blick, versicherte der Bürgermeister. Beim Regionalen Zukunftsprogramm liege der Fokus auf Dingen, die man so nicht in anderen Programmen finde, erläuterte er. Außerdem müssen die Projekte bis Ende 2028 abgeschlossen sein, was man beim Ausbau der Radwege aus seiner Sicht nicht sicherstellen könne. Mit Blick auf die Sanierung der Sportanlagen findet er: „Auch das ist notwendig.“ Über Bad Sobernheim sagte Vetter: „Die Innenlaufbahn ist vollkommen mürbe.“ Engelmann betonte: „Die Notwendigkeit ist klar.“ Jedoch müssten solche Vorhaben ebenfalls über andere Förderprogramme laufen. Da diese aber nur einen bestimmten Teil der Kosten abdecken, hoffte Vetter auf eine „Ausfinanzierung mit dem Regionalen Zukunftsprogramm“.

i Bei bewölktem Himmel ist hier wenig Andrang. Bei gutem Wetter stehen gerade an Wochenenden Hunderte Autos auf der Wiese des ehemaligen Rosenbergstadions - die Grünfläche ist dann nur noch zu erahnen. Denn in unmittelbarer Nähe befindet sich das Freibad sowie wenige Hundert Meter entfernt der Eingang des Barfußpfads. Lena Reuther

Nach dem Vorschlag von SPD und CDU wird der Posten der Ertüchtigung des Obergeschosses im Haus Höhnen, wofür 50.000 Euro vorgesehen waren, gestrichen. Engelmann erklärte, dass hier ein konkretes Umsetzungsprogramm fehle, man daher vorsichtig sein und zunächst kein Geld reinstecken wolle.

Die Parkplatzsituation am Rosenbergbad und für den Barfußpfad soll „ordentlich gemacht werden“, so Engelmann. Hier gehen die Überlegungen nach einem Vorschlag von CDU und SPD hin zu einer Beschilderung für die Parkplätze und Markierungen auf den Straßen. „Für eine bessere Regelung, auch im Sinne der Gäste von Dümmler-Halle, Barfußpfad und Freibad, ist es zunächst einmal nötig, mit allen beteiligten Grundstückseigentümern zu klären, was man machen könnte.“ Denn die Parkplätze vor der kreiseigenen Halle gehören etwa dem Landkreis. „Das vorgesehene Geld soll Möglichkeiten eröffnen, hier ordnend tätig zu werden, um unseren Bürgern und Gästen eine stressfreie An- und Abfahrt zu den Sport- und Freizeitmöglichkeiten zu gewährleisten“, erläutert der Bürgermeister. Hierfür sind 60.000 Euro vorgesehen.

Einer der größten Posten in der Übersicht für die VG-Ratssitzung im Juni war die Bereitstellung beziehungsweise Einrichtung von Landarztpraxen mit 180.000 Euro. Da das MVZ in Meisenheim zunächst in den Händen des Landeskrankenhauses bleibe, gebe es „aktuell keine realistische Perspektive für Mieter“, so Engelmann. CDU und SPD schlugen gemeinsam vor, stattdessen 50.000 Euro für die Bereitstellung von Zuschüssen für die Einrichtung von Landarztpraxen und damit eine Ansiedelung „egal wo in der Verbandsgemeinde“ zu unterstützen. Allerdings ist das im Rahmen des Zukunftsprogramms nicht förderfähig, erläuterte der Bürgermeister. Ein solcher Betrag müsse über den normalen Haushalt laufen – damit fällt das Thema raus.

Sanierung der Brücke in Odernheim rückt auf die Liste

Dadurch werden aber Gelder in Kapitel 3 (Wirtschaft, Agrar und Verkehr) frei. Fast 73.000 Euro sollen so für die Brückensanierung auf der Draisinenstrecke in Odernheim genutzt werden. Im Frühjahr 2023 war dort eine Reiterin mit ihrem Pferd eingebrochen. Der Landkreis Kusel als Eigentümer der Schienenstrecke habe nichts dagegen und die Förderfähigkeit sei bereits abgeklärt, führte Engelmann aus. Achim Schick (CDU), der zugleich Ortsbürgermeister in Odernheim ist, begrüßte das ausdrücklich und betonte, dass jeder davon profitiere, nicht nur Odernheimer.

Mit dem Restgeld wird der Posten für überdachte Fahrradabstellanlagen am Rathaus I am Marktplatz um das Rathaus II in der Bahnhofstraße ergänzt und von 30.000 Euro auf 50.000 Euro erhöht. Außerdem werden für eine umfangreiche Sanierung der öffentlichen Toiletten am Barfußpfad nun 45.000 Euro statt 15.000 Euro eingesetzt, und Klimageräte sollen nicht nur am Rathaus am Marktplatz installiert werden, sondern auch in der Bahnhofstraße. Vorgesehen sind dafür 50.000 Euro (vormals 30.000 Euro).

Einstimmig beschloss der Haupt- und Finanzausschuss schließlich die finale Projektliste. „Es wird uns bis Ende 2028 beschäftigen“, sagte Engelmann. Besonders aber erst mal bis Ende 2026, weil bis dahin noch Verschiebungen möglich seien. Jörg Vetter appellierte anschließend noch einmal, die von der UBL dargelegten Punkte, insbesondere der Radwege, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.