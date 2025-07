Mit einem fulminanten Blues-Act der Extraklasse endete die diesjährige Konzertreihe „Blues im Hof“. Mit einer mitreißenden Performance brachte Albie Donnelly‘s Supercharge die Fans des Boogie-Woogies und des Rhythm ’n’ Blues im Hofgut Fröhlich zum Schwärmen.

Seit bereits rund 50 Jahren überzeugt die Gruppe Albie Donnelly‘s Supercharge Bluesfreunde in ganz Europa und überzeugt mit einer Energie geladenen Mixtur aus Rock ’n’ Roll, Swing und Blues. Nach wie vor der Garant dafür ist Bandleader Albie Donnelly, der auch mit seinen knapp 78 Jahren noch mit unbändiger Spielfreude begeistert. Dies gelang dem Altmeister auch diesmal mühelos, zumal sich auch seine Mitspieler an ihren jeweiligen Instrumenten als Meister ihres Fachs erwiesen und auf hohem musikalischem Niveau agierten.

i Mit prägnanten Bläsersätzen und satten Grooves kreierte die Band einen mitreißenden Sound, der wirklich jedem Zuhörer in die Glieder fahren musste. Jens Fink

Neben Albie Donnelly (Alt-, Tenor-Saxofon/Gesang) agierten André Tolba (Gitarre/Gesang), Jürgen „Big Jay“ Wieching (Bariton-, Tenor-Saxofon), Thorsten Heitzmann (Posaune) Sascha Kühn (Piano), Wolfgang „Bolle“ Diekmann (Bass) sowie Uwe Petersen am Schlagzeug. Mit prägnanten Bläsersätzen und satten Grooves kreierte die Band einen mitreißenden Sound, der wirklich jedem Zuhörer in die Glieder fahren musste.

Einen rasanten Swing servierte die Formation mit „Gangster of love“, wo André Tolba mit schnellen Gitarren-Läufen ebenso brillierte wie Jürgen Wieching, der mit seinem virtuosen wie fulminantem Saxofonspiel Szenenapplaus provozierte. Den erhielt auch Tolba für sein herausragendes, expressives Gitarrenspiel in der Ballade „Don’t feel sorry“. Auch die übrigen Bandmitglieder glänzten mit immer wieder eingestreuten Soloparts. Wie in den Blues-Songs „Last two dollars“ oder dem rasant intonierten „Choo Choo Ch’Boogie“, einem Boogie-Woogie der Extraklasse, der nicht zuletzt vom markanten Spiel des Bassisten Wolfgang Diekmann geprägt war.

Nicht nur Saxofonist, sondern auch Entertainer

Der charismatische Frontmann und Sänger Albie Donelly erwies sich nicht nur als begnadeter Saxofonist, sondern wusste auch als humorvoller Entertainer zu überzeugen. Er vermutete gleichermaßen reiche wie ärmere Zuhörer im Publikum. Auf seine Fragen „Are you ready, rich people?“ und „Are you ready, poor people?“ erfolgte zwei Mal ein zustimmendes „Yeah“ und es gingen die Arme der sich jeweils angesprochen Zuhörer nach oben. Um den Sound der Band zu verstärken, sollten die reichen Blues-Fans ihre Rolex-Uhren schütteln, forderte Donelly. Bei ärmeren Blues-Fans täte es dann auch der Schlüsselbund, meinte er scherzhaft.

Gleich darauf ging es wieder zur Sache und mit Songs wie „You don’t want a man“ und „Comin’ home“ folgen weitere, mitreißend präsentierte Rhythm-and-Blues-Songs, die einfach unter die Haut gingen. Nach tosendem Applaus am Ende ihres Konzertes betraten die Musiker ein letztes Mal die Bühne und zelebrierten mit dem kraftvoll-bluesigen „Hoochie Coochie man“ eine furiose Zugabe, die das Publikum noch einmal von den Sitzen riss und Lust machte auf hoffentlich noch viele, weitere Blues-Gigs im Hofgut Fröhlich.